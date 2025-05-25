快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

▲3、4月統一發票開獎。（示意圖／社群中心製圖）
記者陳致平／台北報導
千萬獎幸運兒是你嗎？趕快把發票拿出來對獎，今（25）日開獎的發票是114年3、4月期發票，千萬特別獎號碼是「64557267」。財政部表示，今年1-2月開出大獎還有7張待領，其中還包含一張千萬大獎，有民眾在台中市太平區中油加油站花千元消費，幸運中獎1千萬元；另外，200萬元獎項也有2人還沒現身領獎，100萬元雲端發票獎項4人未領，提醒幸運兒別和財神爺擦身而過，請把握時間兌領。
根據財政部資料顯示，今年1-2月千萬發票共開出11張，尚未兌領的只剩一張，由台中市太平區中油加油站開出，消費金額為1000元，至於200萬獎項分別是在桃園市桃園區的小吃店「古早味大腸+蚵仔麵線」、雲林線崙背鄉的手搖飲品店「白巷子WHITE ALLEY」，消費金額分別是60、45元。
財政部提醒，1-2月統一發票中獎人須在7月7日以前至指定據點兌領，逾期不得領獎，提醒民眾趕緊翻翻舊發票，以免逾期獎金充公。
7張中獎發票未領名單：
千萬獎：1張
中油CPC（勁強加油站有限公司）
地址：台中市太平區永豐路300號
汽油，1,000元。
200萬：2張
古早味大腸+蚵仔麵線
地址：桃園市桃園區中山路801號1樓
食品，60元。
白巷子WHITE ALLEY
地址：雲林縣崙背鄉信義路85號1樓
飲品，45元。
雲端發票百萬獎：4張
App Store
台北市信義區
應用程式，180元。
foodpanda
地址：台北市信義區忠孝東路4段555號14樓
外送費等，共23元。
foodpanda
地址：台北市信義區忠孝東路4段555號14樓
外送費等，共11元。
台灣自來水公司
地址：高雄市大社區自強街5號
水費，1,119元
▲114年1-2月統一發票大獎未領清冊 。（圖／社群中心）
中獎人應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。實體通路兌獎據點包括：
【全部獎別】第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。
【二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎】信用合作社、農／漁會信用部。
【五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎】統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。
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