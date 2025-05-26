朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：想選總統的人沒表態、朱將繼續選

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫接受專訪時表示，黨主席改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（26日）指出，朱立倫有功勞也有苦勞，若要選2028總統的人沒有表態，那朱立倫還是有可能繼續競選連任。

蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時強調，自己已經公開講過幾次，朱立倫有功勞也有苦勞，帶領國民黨重回國會第一大黨，在國民黨沒有黨產、沒有奶水的狀況下，帶領國民黨一步步走下去，「我之前也說過，要選總統的人一定要選黨主席，若今年盧秀燕沒有表態，朱立倫還是有可能繼續參選連任」，國民黨還是需要有經驗、有能力的人帶領。他肯定，朱立倫在行政上是屬一屬二人才，不管是歷練還是資歷都在很成熟的階段。

主持人王淺秋詢問，朱立倫沒有直接表態，他現在全力拚戰反惡罷，之後是會宣布不參選黨主席嗎，也沒有說死？蕭旭岑回應，朱立倫不可能宣布不參選，否則他接下來怎麼領導？現在大罷免潮第二階段結果還未出來，之後第三階段投票也還不可知，若主帥說他不選了，整個黨中央團隊的士氣會潰堤，因為台北市黨部主委黃呂錦茹等很多黨工都還在被羈押中，「朱立倫不能做不參選的宣示，他可以說有適當的人選願意交棒，但絕不能說自己不選了，這是合情合理的表態。」

蕭旭岑認為，大罷免7、8月投票，如果讓民進黨得逞，朱立倫這個主席也幹不下去了、沒辦法連任，因為9月就是主席選舉，當然在這之前想選的人就要表態，這就回歸以前講的，要觀察想選總統的人有無表態，不管是台中市長盧秀燕或其他人，大罷免的結果與過程必然也會考驗現任的黨主席朱立倫，這是環環相扣的。他強調，國民黨的黨政需要整合，要選總統的人能兼主席，比較能整合未來選舉的資源、論述等，應該由要選總統的人來定調，過去2次總統選舉，包括韓國瑜、侯友宜都已證明黨主席與總統候選人不是同一人，競選總部與黨中央會產生許多扞格。

蕭旭岑分析，這次大罷免會延續到2026、2028，賴清德動用司法檢調去清掃國民黨的地方黨部，為的是2026、2028瓦解國民黨的組織系統，確實也達到他的功效。國民黨的地方組織系統在這次大罷免已經被清洗一空，對2026、2028是很嚴重的警訊，不管誰當國民黨主席，勢必要面對這樣的情況，大罷免一結束，立刻轉變為2026的攻防戰，如果大罷免不幸被民進黨拿到多數，當然情勢會更加險峻、險惡，就算國民黨守住大罷免，也要面對地方組織被掏空的情況下，如何參選縣市長、縣市議員，這是很嚴重的警訊。

蕭旭岑重申，朱立倫無論如何一定要把大罷免守住，唯一方法就是把反對大罷免的票全部催出來，這是黨主席的使命，若這一關過不了，不僅朱立倫自己無法連任，國民黨也將土崩瓦解。