　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是長輩提醒晚輩的強烈語言

▲謝龍介昨日替羅廷瑋反罷免助講時，嗆罷團「生兒沒屁X」。（圖／翻攝自羅廷瑋臉殊直播）

▲謝龍介昨日替羅廷瑋反罷免助講時，嗆罷團「生兒沒屁X」。（圖／翻攝自羅廷瑋臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委謝龍介昨日在台中街頭替立委羅廷瑋站台時，見到路口對面有罷免團體，竟使用台語辱罵罷免公民團體志工，「改天生的孩子沒有屁眼都不知道」，粗俗言論引發外界抨擊，「敲羅行動」志工痛批謝龍介不僅嚴重歧視罕病患者，更是惡意抹黑公民自主參與罷免行動的精神。謝龍介對此澄清，是遭斷章取義，有人把中間的關鍵重點部分漏掉，這只是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言。

謝龍介昨日抵達宣講路口時，先是強調羅廷瑋相當認真，做了許多對台中好的政策，希望鄉親投下不同意票，接著又多次以台語稱發動罷免的人是「鳥仔」，稱對方用不實資訊、用謊言來發動罷免，把白說成黑的，「（罷免團體）改天生兒子沒屁股！」。謝龍介也提醒，台灣人不要做失德的事，所以不要說謊話，「你可以說羅廷瑋哪一條做得不好，可以請他改進，但一個沒有做錯事的人，被人家用謊言扭曲，還一次抹黑三十幾個。」

發言引發輿論批評，謝龍介澄清，演講中強調的是扭曲、抹黑別人的人，這種人將來可能如何如何，特定人不用對號入座，可是有人斷章取義，把中間的關鍵重點部分漏掉，「變成我直接在詛咒別人」。

謝龍介說，這是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言，「如果造成誤會也非我的本意，以後會更加謹慎。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單
歐陽娜娜被爆撤銷國籍　內政部：沒查到中國身分、不會取消
人氣燒肉店「無預警關門」　網怒挖內幕
高雄多區驚見「毛毛蟲大軍」　頭皮發麻畫面曝
嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是提醒晚輩的強烈語言
快訊／行刑式槍殺4人！　3個死刑遭撤銷發回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是長輩提醒晚輩的強烈語言

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：想選總統的人沒表態、朱將繼續選

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

發反罷免文宣遭控「違反行政中立」　徐巧芯秀證據打臉：歡迎來告

點藍白發動公投戰3問題　黃揚明：核三延役案結果如何綠營都贏爛了

美比照本土防衛保台？　顧立雄：防中國併吞台美有共同核心利益

軍校超收女性？　顧立雄：招收名額都比預期多！女執勤不比男差

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

#柴犬 堅持不在家尿尿！奴才被迫雨天出門超狼狽

歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是長輩提醒晚輩的強烈語言

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：想選總統的人沒表態、朱將繼續選

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

發反罷免文宣遭控「違反行政中立」　徐巧芯秀證據打臉：歡迎來告

點藍白發動公投戰3問題　黃揚明：核三延役案結果如何綠營都贏爛了

美比照本土防衛保台？　顧立雄：防中國併吞台美有共同核心利益

軍校超收女性？　顧立雄：招收名額都比預期多！女執勤不比男差

以色列目標「占領75%加薩」　200萬巴勒斯坦人趕進25%狹地

吳鎮宇16歲兒曝光！　網封「整活界發光發熱的搞笑男」

踏出健康力　竹山秀傳醫院邀50位公嬤和全院醫護爬10樓階梯

女網紅「補習班樓梯間」遭性侵！她見狼師「還在教」不忍了

慶生遭3狼下藥性侵拍裸照！2人被逮...他「逃25年」躲過追訴期

新冠捲土重來！一家4口遊日返台都確診…醫：3症狀速就醫

Google文字轉語音功能悄悄更新　現可自由切換口音、風格

20年等待！市政路延伸通車啟用　3區段受惠

報稅月新騙術曝光！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬　警方出手了

這間觀光工廠超瘋！實驗衣×DIY保養太好玩　從實驗室直送妳的臉

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

政治熱門新聞

提油救火的龍介仙！　謝龍介嗆罷團「生兒子沒屁X」遭熱議

選手闖紅燈被狂按喇叭還挨罵！世壯運爆亂象

點藍白發動公投戰3問題　黃揚明：核三延役案結果如何綠營都贏爛了

郭智輝訪美談判：已清楚美國要什麼

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

朱立倫豪語520罷賴　胡志強嘆：都沒準備

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

嗆罷團生兒子沒屁X　謝龍介：提醒晚輩的語言

他曾怒嗆林昶佐如今大改觀　稱讚派駐芬蘭「很可以」　

歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

遭控「違反行政中立」　徐巧芯：歡迎提告

民眾黨團喊話綠：別污名化能源發展

謝長廷談黃仁勳設總部「台灣未來更重要」　嘆政治惡鬥抵銷成果

小紅書曝光空軍花蓮基地內部部署？　顧立雄：3D合成後製

更多熱門

相關新聞

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

立法院刪減中央政府總預算，行政院則決定統刪地方一般性補助款達27.3%，引起各地方縣市政府反彈。對此，國民黨立委吳宗憲今（26日）點出法條表示，中央片面刪掉全台地方政府補助款636億，這不是預算調整，而是違法剝奪，這些錢都是地方政府的救命錢、育兒錢、教育錢。他批評，但「吾賴」政府竟然無視法定預算約束，違法剋扣補助款，致使如此重大公共利益損害，因此，他決定告發政府公務員涉瀆職罪，並要求依法查辦。

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：他可能繼續選

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：他可能繼續選

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

被爆宣傳反罷免遭居民抗議　徐巧芯：歡迎提告

被爆宣傳反罷免遭居民抗議　徐巧芯：歡迎提告

關鍵字：

國民黨謝龍介大罷免羅廷瑋民進黨

讀者迴響

熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

依依感性誓詞曝光「納豆進場就開始哭」

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

韓男星遭前女友控家暴「還害染性病」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面