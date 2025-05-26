嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是長輩提醒晚輩的強烈語言

▲謝龍介昨日替羅廷瑋反罷免助講時，嗆罷團「生兒沒屁X」。（圖／翻攝自羅廷瑋臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委謝龍介昨日在台中街頭替立委羅廷瑋站台時，見到路口對面有罷免團體，竟使用台語辱罵罷免公民團體志工，「改天生的孩子沒有屁眼都不知道」，粗俗言論引發外界抨擊，「敲羅行動」志工痛批謝龍介不僅嚴重歧視罕病患者，更是惡意抹黑公民自主參與罷免行動的精神。謝龍介對此澄清，是遭斷章取義，有人把中間的關鍵重點部分漏掉，這只是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言。

謝龍介昨日抵達宣講路口時，先是強調羅廷瑋相當認真，做了許多對台中好的政策，希望鄉親投下不同意票，接著又多次以台語稱發動罷免的人是「鳥仔」，稱對方用不實資訊、用謊言來發動罷免，把白說成黑的，「（罷免團體）改天生兒子沒屁股！」。謝龍介也提醒，台灣人不要做失德的事，所以不要說謊話，「你可以說羅廷瑋哪一條做得不好，可以請他改進，但一個沒有做錯事的人，被人家用謊言扭曲，還一次抹黑三十幾個。」

發言引發輿論批評，謝龍介澄清，演講中強調的是扭曲、抹黑別人的人，這種人將來可能如何如何，特定人不用對號入座，可是有人斷章取義，把中間的關鍵重點部分漏掉，「變成我直接在詛咒別人」。

謝龍介說，這是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言，「如果造成誤會也非我的本意，以後會更加謹慎。」