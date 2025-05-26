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美19歲正妹網美患腦癌！「臉腫成2倍」嚴重變形　不到1年病逝

▲▼19歲正妹網美患腦癌！臉腫成2倍嚴重變形 不到1年病逝。（圖／Instagram／pheelan.anna）

▲安娜罹患腦癌，家屬證實她已病逝。（圖／Instagram／pheelan.anna，下同）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州年僅19歲的TikTok網美安娜（Anna Grace Phelan）罹患腦癌，近日因不敵病魔逝世。只見原本長相甜美的她，臉因患病腫脹成2倍，但她仍堅持在TikTok上分享與「多形性膠質母細胞瘤」（Glioblastoma）抗爭的歷程，吸引超過15萬名粉絲追蹤，堅定勇氣與信念激勵無數人，病逝消息傳出後，網友也紛紛悲痛哀悼。

根據《太陽報》報導，安娜的家屬24日在她的社交平台證實噩耗並寫道，「我們美麗的女兒安娜已回到主的懷抱」，同時感謝外界一路以來的關心與祈禱。文中也提到，「她的生命見證了堅定的信仰，願我們一同喜樂，因她如今安息於天堂，已獲得真正的痊癒。」

▲▼19歲正妹網美患腦癌！臉腫成2倍嚴重變形 不到1年病逝。（圖／Instagram／pheelan.anna）

▲▼19歲正妹網美患腦癌！臉腫成2倍嚴重變形 不到1年病逝。（圖／Instagram／pheelan.anna）

原本要開心迎接大學生活的新鮮人安娜在一年級開學前幾天診斷出罹患腦瘤「多形性膠質母細胞瘤」，並在2024年9月首次在TikTok公開確診消息。她表示，自己最初的症狀是臉部與右腿麻痺、視力模糊、講話不清與失去平衡感。經過檢查後，發現腦中有一顆腫瘤，而活檢結果確認為惡性腦瘤。

安娜當時表示，自己的左眼視力異常，臉部與腿部的麻木仍然存在，且說話也變得異常，頭腦非常混亂。

▲▼19歲正妹網美患腦癌！臉腫成2倍嚴重變形 不到1年病逝。（圖／Instagram／pheelan.anna）

安娜5月14日上傳了最後一支影片，影片中她坦言，病情惡化，腫瘤變大，壓迫到呼吸區域，因此沒辦法動手術。然而當時她仍不放棄希望，並感謝所有粉絲為她祈禱。

安娜的死訊傳出後，也讓網友震驚不已。她的告別式將於29日舉行於喬治亞州傑克遜郡的教堂，並安葬於教堂墓園。

 
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