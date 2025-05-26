要哈佛給國際學生名單　川普：外籍生太多害美國人無法入學

▲川普認為哈佛大學國際學生太多，占據名額，讓美國人無法進入哈佛就讀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普25日持續對哈佛大學表達不滿，認為校方應該要交出國際學生的名單，且美國學生無法進入哈佛就讀，是因為名額都被其他國家學生占據。

國會山莊報報導，川普25日除了在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文砲轟哈佛高達31％學生是外籍學生，宣稱「我們想知道這些外籍學生是誰，這是合理的要求，畢竟我們給了哈佛大學數十億美元的資金」、「我們想要這些人的名字和國家」，在他從紐澤西州前往華盛頓特區再度提及此事。

川普說，「哈佛有部分問題是，他們大約有31%，幾乎31%的學生是外國人。我們給他們數十億美元，這很荒謬，我們還給了撥款，不過我們大概不會再給哈佛太多補助了。他們有31%是外國人，卻拒絕告訴我們這些人是誰。我們想知道這些人是誰。」

川普還提到，「我對外國學生沒有意見，但不應該占到31%。那太多了，因為有很多美國學生也想進去，包括哈佛和其他學校，但卻因為31%的名額被外國人占去，導致他們無法入學」。

報導指出，哈佛大學國際學生人數實際上約占總招生人數27%。在國土安全部撤銷哈佛招收國際學生的權利之後，哈佛對川普政府提起訴訟，強調國際學生是該校重要部分，不招收外籍生將帶來不可挽回的傷害，「沒有國際學生，哈佛就不是哈佛」。