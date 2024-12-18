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奧客要求拿架上泡泡瑪特公仔遭拒　竟羞辱店員白癡窮人：台灣人可憐

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網搜小組／趙蔡州報導

有網友近日到台北市中山區某百貨公司購物時，目擊一名疑似紅衣男子為了讓兒子挑選商品，要求店員「將商品從貨架上拿下來」被拒絕，氣得當場大聲辱罵店員，甚至嗆出「白癡一群是不是」、「台灣人就是可憐」等語，影片一出立刻引發網友熱議。

網路上曝光的影片可以看見，一名紅衣男子在某百貨公司櫃台不斷朝店員大罵，原因是他為了讓兒子挑選泡泡瑪特公仔，要求店員打開玻璃櫃，將裡面公仔拿給他看看，但店員礙於公司規定拒絕了，氣得他大罵「一個商品5000多元，我讓我兒子挑也不行？」

▲▼「這是什麼規定」客人要求店員拿下公仔遭拒 竟出言辱罵。（圖／翻攝自threads）

▲紅衣男要求店員架上公仔拿來看遭拒，竟飆罵店員白癡窮人。（圖／翻攝自threads）

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店員看見對方爆走非常無奈，表示會請主管過來解釋，然而他聽了卻更加生氣，繼續飆罵說「我說請他拿下來，我兒子選一個，這樣不行，你們是什麼，白癡一群真的是」，接著他還甩出存摺，嗆說「這裡面有6000多萬元在這邊，一群窮人，白癡是不是」。

紅衣男甚至罵說，「台灣人就是可憐，你就是8萬塊錢，他就3萬5千塊錢，然後態度這麼差，所以現在可以拿下來讓我買了嗎」、「買東西不能拿下來讓我看，還是你沒有辦法處理」、「拿下來我看，我兒子比一下都不行」，衝突直到影片結束都沒有結果。

原PO表示，「這人真的很扯，店家有規定不能拿下來，他不爽就開始辱罵員工，前面還罵員工叫他去自殺，說薪水只有3萬5千元，還敢跟他談什麼規定，奧客無極限！」

▲▼「這是什麼規定」客人要求店員拿下公仔遭拒 竟出言辱罵。（圖／翻攝自threads）

▲另一名目擊者還原當時情況。（圖／翻攝自threads）

也有一名網友聲稱，事件發生時，他剛好在旁邊結帳，店員說無法拿下來挑選，對方就直接開始罵一堆髒字，後面還罵帶有歧視的言語，說店員只是領3萬多薪水的，也只是為北京泡泡瑪特工作的台灣人等。

其他網友看了影片也紛紛撻伐紅衣男，「現在是買方社會，覺得自己有錢就是大爺」、「這種直接趕出去，哪裡來哪裡去，看起來也不是有錢人」、「他摔在桌上的是存摺嗎，所以他是隨身帶著存摺證明自己很有錢嗎，好扯」。

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