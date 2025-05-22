全家包庇！男子「性侵姪子7年」　他痛苦直呼：更恨爸爸

▲宋辰遭叔叔猥褻，親戚卻不願意幫忙。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

深圳寶安一法院近日公開一起猥褻兒童案的審理進度。一名男子宋辰表示，自己在2007年至2014年期間，遭到親叔叔宋金宇猥褻、性侵，直至2022年4月才敢報警，卻換來親戚質問，「為什麼不拒絕，還繼續去給他搞？」令他身心靈長期受到摧殘。

據《鳳凰周刊》報導，宋辰的心理諮商師表示，他患有焦慮、憂鬱和創傷後壓力症候群，接受過藥物和物理治療，並因此中止了高中學業，「他說自己沒法過正常的生活，能活到現在，『不過是死命撐著而已』。」

宋辰第一次把被叔叔猥褻、性侵的事告訴家人，是在2016年3月，卻在2022年4月才報警。心理諮商師、律師、醫生、警察、法官都問過他一個問題，「為什麼這麼晚才報警？」

宋辰卻表示，除了姊姊宋欣，其他人都勸他不要報警，爺爺甚至說，應該要家和萬事興，家醜不能宣揚，街坊鄰居會嘲笑全家，會讓整個家破碎的。他開始自責，認為都是自己的錯，只能把自己關在家不出門，斷絕與外界的聯繫，才勉強能活下去。

宋辰表示，比起叔叔，他更恨自己的父親宋海江，當他終於鼓起勇氣把兒時被猥褻的事講出來時，父親的不理解和不作為，讓他幾近崩潰。他把「想死」掛在嘴邊，也「想殺了我爸」。宋欣表示，「弟弟隨時都有可能從自己面前消失」在這個家中，比宋辰大四歲的宋欣是唯一堅定支持他的人。

▲宋辰表示，除了姊姊，家中沒人支持他。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫Pixabay）

宋欣質問宋金宇猥褻、性侵宋宇一事。宋金宇否認了性侵，他說他摸過宋辰的生殖器，幫他自慰，他把這些稱為「男生之間的交流」。他還辯稱，只有性交才算侵犯。

宋欣反駁，「他不願意的話，那也算性侵。」宋金宇還說，「他沒有不願意啊，你問過他不願意嗎？」宋欣氣得直呼，「他還那麼小，你怎麼知道他願不願意？他都不懂啊。」宋金宇表示，「我也不懂，老師沒有教過。」

宋辰表示，有時叔叔所謂的「男生之間的交流」，會在家長達2小時，叔叔會摸遍他的全身，小時候的他不懂這些生理反應是什麼，只能任由叔叔對自己上下其手。

宋辰的爺爺和姑姑表示，「想著年輕人受傷了，傷痛可以隨著時間慢慢被沖淡。」宋辰立刻反駁，他覺得可能一輩子都放不下，說自己「到現在依然很想死，想自殺」。

宋辰接受了45次的心理諮商，將一切說出。諮商師認為，「透過法律，或許是讓宋辰能走出這段傷痛的方法之一。」不過宋辰的家人相當消極，無法取得宋金宇性侵宋辰的有力證據。

一審開庭，深圳市寶安區法院判宋金宇猥褻兒童罪，刑期4年6個月。宋金宇不服，提出上訴，2025年2月，深圳市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

宋欣表示，宋辰目前已搬離家中，到朋友家住，打零工維持生計，脫離原本的環境，似乎讓他生活有了點起色。

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