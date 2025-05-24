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老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女　騎車衝海灘狩獵

▲緬甸男芭提雅一夜性侵3女。（圖／微博／泰國星暹傳媒）

▲27歲煎餅販在芭堤雅一夜性侵3女。（圖／微博／泰國星暹傳媒，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

泰國春武里府芭堤雅近日發生震驚社會的連環性侵搶劫案。嫌犯以誘騙方式將年輕女性帶至海濱公路附近，隨後挾持至叢林區域，持刀實施性侵及搶劫。案件一夜涉及三名女性，其中兩人已報案，另一人因驚恐未敢報案。警方初步調查顯示，嫌犯專門針對單獨行動的女性，有固定作案模式。

綜合泰媒報導，5月22日下午3時，芭堤雅市警方局長率刑偵小組趕赴現場展開調查。通過監視器畫面，警方成功鎖定嫌犯行蹤及其所騎的黑紅色摩托車。嫌犯作案後騎車沿路逃往春武里府是拉差縣方向。隨後，警方在是拉差縣一處出租屋內成功逮捕嫌犯，身分為27歲緬甸籍男子丁·吳（音譯），是一位印度煎餅小販。

▲緬甸男芭提雅一夜性侵3女。（圖／微博／泰國星暹傳媒）

▲煎餅販因寂寞難耐，騎摩托車前往芭堤雅海灘尋歡。

嫌犯供稱，他已在泰國工作八年，妻子目前處於懷孕期，案發當日因寂寞難耐，就騎摩托車前往芭堤雅海灘尋歡。他承認與首名20歲受害者約定以2000泰銖進行性交易，因無錢開房而將對方帶至叢林發生關係；第二名受害者17歲，嫌犯稱雙方談妥交易價格，但對方中途反悔下車；第三名女性則成功逃脫，但嫌犯否認發生實質性關係。

芭堤雅警方表示，此案引起社會廣泛關注，第二警區指揮官及春武里府警察局局長已迅速逮捕嫌犯。嫌犯被認定為危險人物，目前案件仍在進一步調查中，以確保受害者能夠獲得公正裁決。

▼煎餅販被認定為危險人物，目前案件仍在進一步調查中。

▲緬甸男芭提雅一夜性侵3女。（圖／微博／泰國星暹傳媒）

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