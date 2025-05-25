24歲女拒檢自撞亡！母悲喊「她很乖」警為什麼要追...將提告究責

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄一名24歲謝姓女騎士今(25日)凌晨連續闖2個紅燈，不但拒絕停車受檢還一路違規，警方一路鳴笛追車，不過謝女不慎自撞石墩死亡。檢方下午進行相驗，謝女的家屬神情悲痛，謝母更悲喊：「我女兒很乖沒喝酒沒吸毒，為什麼要一直追？」將委請律師提告。

▲高雄24歲女騎士拒檢自撞慘死，母(左3)悲痛問警：為什麼要一直追？（圖／記者吳世龍攝）



謝女的媽媽、哥哥、大舅舅今日下午現身殯儀館，謝女的媽媽痛指警方追車速度太快，講到傷心處止不住淚水，直呼「我女兒很乖的，她沒有喝酒也沒有吸毒，她都沒有，為什麼警察要去追她？為什麼要一直追？」

「追那麼快要幹嘛？人直接沒了！」大舅舅氣憤指出，外甥女從屏東大學畢業1年後，就在左營區一家會計事務所擔任行政人員，今日凌晨疑似是出去買宵夜。他說，妹婿在去年4月才因病過世，現在外甥女又發生車禍，妹妹真的很傷心。

大舅舅說：「外甥女確實可能有超速，但員警沒必要追的這麼緊吧？追那麼緊做什麼？就變成急轉彎撞到了！」對於警方追逐的過程，他表示難以理解，「警方知道她是女生，為什麼要緊追著她？」至於為什麼不停車受檢，他認為，外甥女可能是緊張，比較沒有這方面的觀念，一緊張就衝撞了。針對警方尾隨追車部分，已委任律師，將會究責提告。

▲謝女事故當時所騎乘的機車。（圖／記者吳世龍翻攝）



事故發生在25日清晨1點多，左營分局員警執行巡邏勤務時，發現一部機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路路口時，連續闖了2個紅燈，因此開啟警示燈、警鳴器在後尾隨，並鳴警笛、擴音器廣播要求謝姓女騎士停車受檢。

追逐過程中，謝女拒絕停車接受盤查，持續沿路狂飆，沿路行駛在內快車道、闖紅燈、蛇行，有多種交通違規行為。警方一路追到楠梓區後昌新路時，謝女突自撞人行道石墩，導致身體多處擦傷、肋骨斷裂，經搶救後仍回天乏術。警方對此強調，員警尾隨期間，警車均與謝女保持安全距離，過程中均未接觸碰撞。

▲▼女騎士交通違規拒檢，自撞人行道石墩。（圖／記者許宥孺翻攝）

