做工行善團樂繕不倦　台南第292戶完工三地同日展開修繕行動

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動，其中後壁區案家於今日順利完工，為行善團累計完成的第292戶修繕個案，同時也是黃偉哲市長任內完成的第211戶愛心工程。

完工案主為58歲馬先生，平時以臨時工維生，與85歲行動不便的母親同住於破舊老宅。屋況多年失修，屋頂破洞、牆壁剝落、門窗嚴重毀損，生活條件堪憂。做工行善團完成會勘後迅速展開整修，由泥水工會拆除清運、設置無障礙坡道，鋁製品工會安裝鋁門窗，電子機械加工工會搭建屋頂鋼板；電氣與木工工會則接力完成配電、室內裝修；今日由油漆工會進行牆面美化粉刷，工程終告圓滿。完工之際，勞工局長王鑫基與志工共同為案家掛上木牌「有情有疼心ㄟ厝」，點亮人情味。當地的大台南照相錄影職業工會施秀君祕書特地手作粽子慰勞志工，大台南總工會祕書長沈暄晨也親送飲品表達關心，場面溫馨。



在安南區，吳姓夫婦因家庭變故決定返鄉，但老屋因多年閒置，屋況嚴重老化。市府與行善團啟動協助，由泥水、電氣、鋁製品、電子機械等工會分工修繕，進行牆面補強、水電更新與門窗更換。今日木工與電氣工會接力進場，完成天花板輕鋼架安裝與線路配置，改善居住安全，讓屋主能安心重啟生活。

南區現年93歲的施姓老翁，僅靠政府每月約8000元補助度日，老屋結構脆弱，生活危機四伏。今日由泥水工會志工完成牆面抹平，後續將由電氣工會更換電線與燈具，木工工會安裝天花板，最後交由油漆工會完成牆麵粉刷，各工會志工傾力合作，盼早日改善施老先生的居住條件。



在鹽水區，陳姓案主獨力照顧失能兒子，生活無力負擔修繕費。行善團會勘後迅速啟動工程，電氣工會進場安裝臨時用電，泥水工會動員近20位志工清運拆除，接續由電子加工工會進行搭鐵厝工程。本週修繕期間，總工會理事長鄭山林貼心準備午餐與西瓜慰勞志工，後續修繕也將持續進行。

勞工局局長王鑫基指出，感謝所有冒著酷暑投入的志工們，這些修繕工程不僅是實質建築，更傳遞社會溫情。他也特別感謝本週木工志工修繕鹽水另一戶浴室門，並協助媒合玉井農會汰換辦公椅送至二手傢俱倉庫，資源再利用。



本週假日行動中還出現多對「志工家庭檔」，包含油漆工會的鍾得道與羅月秀、邱重欽與吳鳳娥等夫妻檔；兄妹檔李美芬與李建達；翁婿檔吳通淮與施志昇；以及全家福檔陳文昭伉儷與兒子陳竣昇。志工們無私奉獻、政府民間攜手合作，齊心守護弱勢家庭的每一片屋瓦，讓「希望家園」一步一腳印落實在台南每個角落。