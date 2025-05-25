　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

做工行善團樂繕不倦　台南第292戶完工三地同日展開修繕行動

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動，其中後壁區案家於今日順利完工，為行善團累計完成的第292戶修繕個案，同時也是黃偉哲市長任內完成的第211戶愛心工程。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

完工案主為58歲馬先生，平時以臨時工維生，與85歲行動不便的母親同住於破舊老宅。屋況多年失修，屋頂破洞、牆壁剝落、門窗嚴重毀損，生活條件堪憂。做工行善團完成會勘後迅速展開整修，由泥水工會拆除清運、設置無障礙坡道，鋁製品工會安裝鋁門窗，電子機械加工工會搭建屋頂鋼板；電氣與木工工會則接力完成配電、室內裝修；今日由油漆工會進行牆面美化粉刷，工程終告圓滿。完工之際，勞工局長王鑫基與志工共同為案家掛上木牌「有情有疼心ㄟ厝」，點亮人情味。當地的大台南照相錄影職業工會施秀君祕書特地手作粽子慰勞志工，大台南總工會祕書長沈暄晨也親送飲品表達關心，場面溫馨。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）
在安南區，吳姓夫婦因家庭變故決定返鄉，但老屋因多年閒置，屋況嚴重老化。市府與行善團啟動協助，由泥水、電氣、鋁製品、電子機械等工會分工修繕，進行牆面補強、水電更新與門窗更換。今日木工與電氣工會接力進場，完成天花板輕鋼架安裝與線路配置，改善居住安全，讓屋主能安心重啟生活。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南區現年93歲的施姓老翁，僅靠政府每月約8000元補助度日，老屋結構脆弱，生活危機四伏。今日由泥水工會志工完成牆面抹平，後續將由電氣工會更換電線與燈具，木工工會安裝天花板，最後交由油漆工會完成牆麵粉刷，各工會志工傾力合作，盼早日改善施老先生的居住條件。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）
在鹽水區，陳姓案主獨力照顧失能兒子，生活無力負擔修繕費。行善團會勘後迅速啟動工程，電氣工會進場安裝臨時用電，泥水工會動員近20位志工清運拆除，接續由電子加工工會進行搭鐵厝工程。本週修繕期間，總工會理事長鄭山林貼心準備午餐與西瓜慰勞志工，後續修繕也將持續進行。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基指出，感謝所有冒著酷暑投入的志工們，這些修繕工程不僅是實質建築，更傳遞社會溫情。他也特別感謝本週木工志工修繕鹽水另一戶浴室門，並協助媒合玉井農會汰換辦公椅送至二手傢俱倉庫，資源再利用。▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）


本週假日行動中還出現多對「志工家庭檔」，包含油漆工會的鍾得道與羅月秀、邱重欽與吳鳳娥等夫妻檔；兄妹檔李美芬與李建達；翁婿檔吳通淮與施志昇；以及全家福檔陳文昭伉儷與兒子陳竣昇。志工們無私奉獻、政府民間攜手合作，齊心守護弱勢家庭的每一片屋瓦，讓「希望家園」一步一腳印落實在台南每個角落。

▲台南市勞工局「做工行善團」假日再啟航，持續為弱勢族群修繕家園，25日共出動多工會志工兵分三路，分赴後壁、安南與南區三處啟動修繕行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」
「台灣至寶」孫易磊再次驚艷　新庄監督狂讚變化球尾勁
24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告
蘿拉翻版？吳怡霈突「開撕前夥伴」緊急發聲明！
快訊／林昀儒、高承睿世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

真人大玩家守護童年！兒童保護嘉年華登場　防火遊戲超吸睛

勇奪世壯運舉重金銅牌　關廟義消雙雄為台南爭光

做工行善團樂繕不倦　台南第292戶完工三地同日展開修繕行動

太鼓、龍獅、藝陣齊聚安平！　天后宮「3+1」嘉年華千人同樂

上班第四天突遭解僱？台南炸雞店爆勞資爭執　女子氣憤報警

集集鎮國寺大法會韓國瑜出席　籲心存善念解兩岸和內政問題

關山小鎮親子健行　民眾穿雨衣撐傘走完全程

台南西港清晨驚傳住宅火警　火勢迅速撲滅2男受傷送醫

台南麻豆67歲男落水人找到了！　打撈上岸人已死亡

桃園樂天環保永續趴　Xpark水族館、太平洋自行車等企業響應

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

真人大玩家守護童年！兒童保護嘉年華登場　防火遊戲超吸睛

勇奪世壯運舉重金銅牌　關廟義消雙雄為台南爭光

做工行善團樂繕不倦　台南第292戶完工三地同日展開修繕行動

太鼓、龍獅、藝陣齊聚安平！　天后宮「3+1」嘉年華千人同樂

上班第四天突遭解僱？台南炸雞店爆勞資爭執　女子氣憤報警

集集鎮國寺大法會韓國瑜出席　籲心存善念解兩岸和內政問題

關山小鎮親子健行　民眾穿雨衣撐傘走完全程

台南西港清晨驚傳住宅火警　火勢迅速撲滅2男受傷送醫

台南麻豆67歲男落水人找到了！　打撈上岸人已死亡

桃園樂天環保永續趴　Xpark水族館、太平洋自行車等企業響應

納豆依依婚禮美翻！于美人超中肯「10字箴言」全場笑了

麥當勞副品牌慘翻車！「CosMc’s」撐不到2年　5門市6月底全關

捲永野芽郁「不倫三角戀」風波首發文！金武俊過生日卻喊：別說謊

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

快訊／7縣市豪大雨特報！華南雲雨區東移雨下不停　最新警戒區域曝

女拒絕退休「買房子給貓咪住」　皮包骨浪貓變身蓬鬆美貓

揭開艾薇蛻變後的多種面向　溫柔詮釋屬於她的3種艾式穿搭

魔鷹關鍵長打擊倒味全　後勁跨季15連勝並列史上第二

一路睡進公司？男「賴床騎機車」狂飆　網笑：夢想工作狀態

換罷免吳思瑤領銜人同意書送中選會　藍罷團拚6月衝3.5萬份連署

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

地方熱門新聞

桃園水蜜桃季登場　三大山城商圈迎客

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

認識兒童情緒發展　林俏汎：由心情找線索

桃園樂天環保永續趴　Xpark水族館等企業響應

雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

元智頒臻鼎科技沈慶芳董事長　榮譽講座教授

上班第四天突遭解僱？台南炸雞店爆勞資爭執女子氣憤報警

台南麻豆67歲男落水人找到了！打撈上岸人已死亡

中央大學畢業典禮　蕭述三勉勵學子放眼國際

2025桃園客家工藝節　崙坪文化地景園區初登場

台南西港清晨驚傳住宅火警2男受傷送醫

勇奪世壯運舉重金銅牌關廟義消雙雄為台南爭光

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

更多熱門

相關新聞

上班第四天突遭解僱？台南炸雞店爆勞資爭執女子氣憤報警

上班第四天突遭解僱？台南炸雞店爆勞資爭執女子氣憤報警

台南市南區新興路一間炸雞店，24日晚間驚傳勞資糾紛，一名尹姓女子上班才第4天，卻疑遭突襲式解僱，當場與業者爆發激烈爭執，打110向警方報案，市警六分局據報到場查處，警方趕抵後協助安撫情緒，並提醒相關爭議應循法定管道解決。

男駕無籍豪車違停藏毒拒捕！警一路追拔槍壓制

男駕無籍豪車違停藏毒拒捕！警一路追拔槍壓制

台南68歲翁暴衝撞後車！洗車插隊惹禍

台南68歲翁暴衝撞後車！洗車插隊惹禍

龍貓附身水道貓？貓咪「長頭髮」萌樣爆紅

龍貓附身水道貓？貓咪「長頭髮」萌樣爆紅

台南西港清晨驚傳住宅火警2男受傷送醫

台南西港清晨驚傳住宅火警2男受傷送醫

關鍵字：

做工行善團台南292戶修繕行動

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

啦啦隊女神太兇！拍戲「狂走光」

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面