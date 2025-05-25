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龍貓附身水道貓？「長頭髮」萌樣爆紅　山上水道博物館現奇景

▲山上花園水道博物館入口的「水道貓」驚現天然髮型，引發網友聯想龍貓畫面。（記者林東良翻攝，下同）

▲山上花園水道博物館入口的「水道貓」驚現天然髮型，引發網友聯想龍貓畫面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館入口廣場，近日意外出現一幕宛如動畫《龍貓》再現的畫面，一隻3公尺高的不鏽鋼貓咪裝置藝術，竟「長出頭髮」來！來自基座土層自然竄出的植物，從貓咪頭頂的孔洞探出，搭配貓咪舉著喇叭的逗趣模樣，彷彿森林守護者現身，吸引遊客駐足圍觀，也讓網友直呼「太療癒了」。

這件作品名為〈幸福．召喚〉，由藝術家黃沛瀅打造，以鏤空不鏽鋼結構呈現貓咪造型，寓意「幸福正在向我們召喚」或「我們正在召喚幸福」，多年來穩穩坐鎮博物館入口，也被親切暱稱為「水道貓」。

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▲山上花園水道博物館入口的「水道貓」驚現天然髮型，引發網友聯想龍貓畫面。（記者林東良翻攝，下同）

館方表示，這尊藝術品中心為鏤空設計，底部為裸露土壤，平時偶見雜草叢生，但能精準穿越鋼板孔洞冒出頭頂的植物實屬罕見。推測可能是鳥類帶入種子，在環境條件適合下萌芽，歷經時間悄悄長成，才有了這場自然與創作不期而遇的巧合。

訊息經由館方粉專分享後，在社群引發熱烈回響。網友紛紛留言：「這根本龍貓的轉世」、「貓咪開啟自然修復系統」、「是不是想遮陽所以自動長樹？」、「升級為森林系貓咪無誤」。

▲山上花園水道博物館入口的「水道貓」驚現天然髮型，引發網友聯想龍貓畫面。（記者林東良翻攝，下同）

藝術家黃沛瀅本人也轉貼並幽默表示「這是幸福自動長出來的嗎？我可以來協助修剪頭髮」，對作品被自然接管表示欣喜，也認為這是生命力賦予創作全新詮釋的美麗意外。

山上水道博物館則說，這個突如其來的「自然髮型」不僅為作品添趣，也見證了藝術與自然間的互動共生，未來將持續觀察植物狀況，並邀請民眾前來親眼見證這場來自土地的詩意合作。

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