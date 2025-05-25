交部擬修法重罰無照駕駛　當場吊扣車輛及牌照、車主連帶罰

▲交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

近日發生多起交通事故，引發民怨，路權團體今號召上百人遊行至交通部提交陳情書。交通部長陳世凱今宣布，將修正「道路交通管理處罰條例」加重嚴懲無照駕駛，比照酒駕處罰方式，當場吊扣汽車及牌照，車主連帶重罰，且累犯罰鍰無上限，預計6月底將草案送行政院，將無照駕駛視為危險駕駛行為。

繼三峽78歲高齡駕駛19日衝撞機車和路人，釀3死12傷，引發眾怒。台北市博愛特區23日下午也發生嚴重交通事故，一名78歲邱姓老翁無照駕駛小客車，在中正區重慶南路、襄陽路口暴衝，沿途接連撞擊2輛機車、1名行人、3輛汽車及1輛公車，釀成8人受傷。

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陳世凱今指出，台灣的交通是社會不分你我都相當關注的重要議題，因為大家的督促以及政府與民間的共同努力，改革的步伐已經逐漸邁開，由衷感謝公民持續監督交通部，讓交通部持續做對事，但也深知台灣交通環境仍有很大的進步空間，交通部只能加快腳步，持續前進，才能滿足各界的期待。

針對無照駕駛導致數起嚴重事故，陳世凱表示，交通部從去年起著手研擬加重處罰無照駕駛，將加重嚴懲比照酒駕處罰方式，加重罰鍰，且累犯罰鍰無上限，並當場吊扣汽車，車主連帶重罰。

交通部說明，現行汽機車無照罰鍰為2萬4千元，2年內犯5次採最高罰，未來將提高罰鍰金額；再者，現行無照駕駛取締僅會禁止駕駛開車，未來將當場移置保管車輛和扣繳牌照；另外，未來車主將與無照者同額處罰，且第一次抓到牌照吊扣3個月，5年內2次吊扣6個月，5年內3次吊扣12個月，吊扣時間皆為現行2倍。

另外，交通部也說，針對無照駕駛禁止考照年限，原本致人死亡及重傷為4年內不得考照，研擬改為肇事致人受傷即4年不得考照，致人重傷或死亡即終身不得考照。

陳世凱表示，交通部、內政部與地方政府在1年內已就交通工程、教育、執法與監理方面，努力精進做了許多措施，包括全國6,091個路口設立行人早開與專用時項、2,561處路口完成行穿線退縮等。

他指出，在監理及執法面，針對大型車增加辦理駕駛人再教育訓練、修法加重偽造車牌罰則、隔熱紙透光率指引今年6月底前出爐，2026年法制化。在考照提升鑑別度方面，2026年起提升筆試題目難度，強化新手駕駛對交通規則與安全觀念；強化駕訓班術科訓練，降低新手駕駛肇事率。

至於回訓制度，陳世凱表示，對肇事、違規、危險駕駛者，強化回訓與實地訓練，培養正確駕駛習慣，並下修高齡駕駛年齡，納入認知功能、危險感知與四肢靈活度評估等。

陳世凱強調，優化交通環境、提供安全行走空間，是全民共同期待，更是交通部的責任。近期有部分不實謠言造成社會擔憂，交通部要再次強調，不會禁止長者開車 ，而是要保護長輩更安全地駕駛 。打造安全的交通環境，交通部與大家目標一致，改革的腳步從未停歇，將持續藉由逐步提升各項目標，為更多用路人提供安全駕駛的務實策略。