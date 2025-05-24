早上才經過三峽案發地！特斯拉單親爸「下午就被撞」：心裡毛毛的

▲無照老翁暴衝撞毀一輛藍色特斯拉。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市23日發生重大車禍，一名78歲邱姓駕駛無照開車，突然暴衝，導致8人受傷送醫。其中一輛被撞毀的特斯拉多元計程車，由單親父親李先生駕駛，事發時正等紅燈載客，全車遭撞變形，所幸人無大礙，卻痛失生財工具。他感嘆，當天早上才經過三峽撞人意外地點，內心還為傷者祈禱，沒想到下午就輪到自己遇上災禍，「心裡真的毛毛的。」

李先生表示，這輛價值223萬元的特斯拉，是他靠跑Uber維生的唯一工具，尚有貸款未繳，如今車全損，保險也因對方無照駕駛可能無法理賠。他透露，自己是單親爸爸，要撫養兩個小孩與年邁母親，突如其來的變故讓他壓力爆表。初時對方遲遲未聯繫，甚至在醫院苦等5小時卻無人現身，讓他一度質疑對方毫無誠意。

不過，根據《聯合新聞網》報導，李先生再度受訪時表示，已與邱翁妻子面對面溝通，對方態度誠懇不斷道歉，讓他感受到善意。他說，對方雖年事已高、處理狀況略顯混亂，但承諾後續會交由律師協助處理賠償事宜，也已初步協助他安置。他坦言，自己並不想鬧大，「只希望有個交代，好讓我繼續養家活口。」

警方調查發現，邱翁從未擁有台灣駕照，過去已有4次交通違規紀錄，其中2次為無照駕駛，其妻辯稱丈夫持有「國際駕照」，但「嫌台灣駕照太難考」才未換照，引發社會爭議。警方目前已介入釐清責任與駕照合法性，律師也提醒受害人應盡早採取法律手段，避免求償無門。