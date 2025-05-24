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78歲無照翁暴衝「撞爛223萬特斯拉」！單親爸崩潰：我怎麼養家？

▲▼(碼)台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市78歲邱姓董座23日駕車暴衝，其中一輛藍色特斯拉受損嚴重。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市中正區重慶南路23日下午發生嚴重車禍，一名78歲邱姓鋼材貿易公司董事長無照駕駛黑色轎車，行經路口時突然暴衝闖紅燈，導致5車連環追撞、8人送醫。其中，一輛藍色特斯拉前後遭夾擊，車頭車尾幾乎全毀，車主李先生控訴，他是一名靠跑Uber維生的單親爸爸，這台車是他唯一的生財工具，「現在被撞爛了，我還要照顧兩個小孩跟年邁母親，怎麼活下去？」

事發當時，李先生正停等紅燈，車內還載有乘客，根本來不及反應就遭猛烈撞擊。他表示，這台車是他3年前以223萬元購買，貸款尚未繳清，車輛全損後，保險因無照駕駛涉入與理賠條件問題無法全額理賠，加上乘客雖有乘客險，但後續賠償仍毫無著落，生活陷入極大困境。

▲▼(碼)台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

更讓李先生難以接受的，是肇事家屬的態度。他表示在醫院苦等對方5小時希望協商賠償，卻無人現身，打電話也遭掛斷，直到隔天仍無回應，「就算沒辦法馬上處理賠償，也應該出面道歉，這不是可以輕鬆了結的事！」痛批對方完全無誠意，強調若持續迴避，將考慮提告求償。

根據警方調查，肇事邱姓老翁自2019年以來已有4次交通違規紀錄，其中2次為無照駕駛，且至今未考取台灣駕照。他的妻子聲稱丈夫持有「國際駕照」，只是「覺得台灣駕照太難考」才未申請換照，說法引發社會爭議。律師也提醒，無照駕駛涉及違法，車險不理賠財產損失，受害者應積極進行假扣押等法律程序，避免未來求償無門。

警方目前已介入深入調查，釐清事故責任及駕駛資格是否合法。李先生則表示，自己只希望靠誠實勞動撫養家人，不該因為他人違法行為而失去一切，「我不是要鬧事，我只希望有人負責。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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