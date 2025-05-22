明高溫飆38度　周末連3天雨炸全台

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地高溫炎熱，高溫上看36至38度，中央氣象署預報員張承傳表示，周六至下周一鋒面影響，各地都有明顯雨勢，尤其周六北部、東北部及東半部有大雨機率。周二天氣轉為穩定，但周三午後降雨範圍又擴大，周四另一道鋒面影響，幾乎又是全台有雨，但預計在端午連假期間就會趨緩。

張承傳指出，明天各地多雲到晴，花東及恆春半島不定時有零星短暫雨，午後東半部、大台北、南投、嘉義以南及各地山區有雷陣雨，尤其山區有大雨機率。周六清晨鋒面接近，西半部有零星短暫雨，白天中部以北、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東半部有大雨機率，其他地區也有局部短暫雨。

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他表示，周日鋒面移動到巴士海峽，南部及中部山區有局部短暫雨，其他地區降雨趨緩。下周一鋒面離開，水氣仍多，南部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區局部短暫陣雨或多雲。周二天氣穩定，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，周三午後降雨範圍擴大，各地都有雷陣雨。周四另一波鋒面影響，各地都有短暫雨，西半部、東北部及東部有短延時強降雨，但預計端午連假期間鋒面就會移到巴士海峽，雨勢趨緩。

溫度方面，張承傳表示，明天悶熱，新北、嘉義、中南部及花東都有36度高溫，南部地區更有38度。周六到下周一鋒面及東北季風影響，早晚轉涼，白天舒適，中部以北、東北部及東部高溫24至26度，南部30度；中部以北、東北部及東部低溫20至22度，其他地區24至25度。

另外，他也說，明天金門及馬祖有霧跟低雲；周六東南部有焚風機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）