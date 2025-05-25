威而鋼吃了硬整天？泌尿醫揭4大迷思　「這時間吃」效果最好

▲醫生破除威而鋼常見的迷思，並提醒勿與硝化甘油等心臟藥物併用，以免引發心臟病或中風。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

「藍色小藥丸」威而鋼（Viagra）是不少男人重拾雄風的聖品，被認定是治療勃起功能障礙（ED）的有效藥物。然而，許多人對它仍存在不少誤解，諸如「吃了會硬一整天」、「會不會傷害心臟」等流言蜚語不絕於耳。為了釐清這些迷思，泌尿科醫師戴定恩特別為大眾解析關於威而鋼的四大常見迷思。

首先，許多人誤以為威而鋼會讓陰莖「硬一整天」，但這是一個迷思。威而鋼的作用機制是促進陰莖血流，讓男性在有性刺激時，能夠更容易地充血並維持勃起。它並不像一個自動開關，不會讓服用者隨時處於勃起狀態。

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其次，擔憂威而鋼會傷害心臟，其實是個誤解。威而鋼最初的研發目的正是治療心絞痛，後來才意外發現它在幫助勃起功能這方面，效果「好到嚇人」。單獨使用威而鋼通常不會對心臟造成危害，然而，絕對禁止與硝化甘油等心臟藥物併用，因為這可能導致血壓驟降、暈眩，甚至引發心臟病或中風等嚴重後果。

再者，威而鋼並非「催情藥」，無法刺激性慾，性慾的源頭是大腦，而威而鋼的作用是幫助陰莖血管擴張，進而輔助勃起與維持，讓「下半身」更能發揮作用。最後，勃起功能障礙並非老年人的專利，年輕男性也可能因壓力、焦慮、熬夜或不良生活習慣等因素而面臨勃起困難。

要安全有效地使用威而鋼，掌握正確的服用方法至關重要。首先是劑量要適中，通常建議從最低劑量（如25mg或50mg）開始，並根據身體反應調整劑量，切勿自行增加劑量。其次是時間要掌握，威而鋼通常在服用後約30分鐘至1小時達到最佳效果。請注意，若在飯後服用，藥效可能會較慢發揮。再者，患有高血壓、心臟病或糖尿病等心血管疾病的患者，在使用威而鋼前務必諮詢醫師，切勿自行用藥。

威而鋼確實能有效改善生理性勃起問題，但它絕非包治百病的「仙丹」。威如果勃起功能障礙是來自於心理壓力或焦慮，那麼關鍵在於調整心態。威而鋼不是讓有勃起困難的人馬上「性」福的超能力，它更像是幫這類男性找回自信的好隊友。所以，記得要按照醫師指示正確用藥，才能安全又自信地「硬」起來，重拾健康的性生活。



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