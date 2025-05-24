川普警告蘋果、三星！非美製造「恐課25%關稅」　最快6月底上路

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普23日公開警告蘋果（Apple），若iPhone並非在美國製造，恐面臨至少25%的關稅。他進一步強調，這項徵稅政策不僅針對蘋果，也涵蓋三星（Samsung）等所有手機品牌，最快6月底公布實施細節。

川普（Donald Trump）透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，直言早就向蘋果執行長庫克（Tim Cook）表明立場，「我期望所有在美銷售的iPhone應該在美國製造，而不是印度或其他國家。」

他警告，若蘋果繼續選擇海外生產，將「必須繳交至少25%的關稅」。川普23日下午在白宮橢圓形辦公室簽署核能行政命令後接受媒體提問時再補充，指出不只蘋果，其他手機品牌如三星也會受到相同待遇，「不然這樣對其他企業不公平。」

針對庫克曾透露蘋果將在印度擴大設廠，川普則強調，若企業願意在美國建廠就能免稅，「去印度沒問題，但你不能指望產品銷往美國卻不繳關稅。」

媒體詢問是否有信心蘋果能在美國以合理價格生產手機時，川普回應，「現在很多工廠都已自動化，這些工廠真的很了不起」，並提到包括蘋果與多家晶片公司，都表態將加碼投資美國製造。

川普強調，加徵關稅不是為了打擊企業，而是為了吸引投資、創造美國就業機會，「有些產品我們想在美國自己生產，像是汽車；但有些則會選擇進口，這樣比較划算」。

記者會中也出現一段插曲，當川普正在回答問題時，桌上的手機突然響起，引來現場一片驚呼，媒體笑問，「那是iPhone嗎？」川普也幽默回應，「是啊，幸好它是。」

事實上，路透社先前曾報導，川普對中國高額關稅政策，讓外界擔心iPhone的供應鏈與售價將受波及。為降低風險，蘋果已逐步將印度定位為生產重地。

庫克在5月初的法說會上也坦言，面對關稅不確定性，蘋果正調整供應鏈布局，目前多數供美市場的iPhone已轉向印度生產。不過在全球其他地區，中國仍是蘋果的主要製造基地。