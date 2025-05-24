川普再砍國安會！300人恐縮編剩50人　關鍵部門恐遭裁撤

▲川普下令重組白宮國家安全會議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下令重組白宮國家安全會議（National Security Council），傳出包含處理烏克蘭、喀什米爾等關鍵地緣政治議題的多名職員已接獲資遣通知，未來國安會人數恐將縮減至僅剩約50人，徹底改寫該機構的角色定位。

根據《路透社》報導，白宮此波重組是在國務卿盧比歐（Marco Rubio）取代瓦爾茲（Mike Waltz）接任國安顧問數週後啟動。歷來國安會是總統用來統籌國安戰略的主要機構，其成員通常負責處理美國在全球最動盪地區的政策方向，並在保障美國安全上扮演關鍵角色。

▲美國國務卿盧比歐取代瓦爾茲（Mike Waltz）接任國安顧問。（圖／路透）



消息人士指出，這項人事變動預料將進一步削弱國安會的影響力，使其從過去具決策影響力的機構轉變為一個僅負責執行總統議程的小型團隊，實際上等於把更多權力移交給國務院、國防部及其他涉外交、國安與情報事務的政府部門。

據四位知情人士透露，政府計劃把國安會的規模縮減到只剩數十人，最終人數可能僅約50人。

在前總統拜登（Joe Biden）任內，國安會人數超過300人；但川普重新執政後，即便尚未進行此次大規模裁員，其規模就已遠小於拜登時期。據其中兩名消息人士向《路透社》透露，被裁撤的國安會職員將轉調至其他政府職位。

不僅如此，部分核心部門也傳出裁撤或合併，包括負責非洲事務以及與多邊組織（如北約）往來的「主任級部門」（directorates）恐不再獨立運作，多數單位也僅留少數人力維持基本功能。

據三位知情人士透露，這次組織重整也與近期人事動盪有關。今年稍早，極右翼人士盧默（Laura Loomer）曾向川普遞交一份她認定為「不忠誠職員」的名單，名單上的多位資深幕僚隨即被開除；加上前任顧問瓦爾茲誤將葉門空襲機密洩露給媒體，內部士氣持續低迷。

此外，國安會也長期面臨招募困難，像是負責拉丁美洲事務的關鍵職位，至今都無正式人選補上。

川普的這項人事改革，儘管受到部分保守派支持，認為可去除冗員、提升行政效率，但也引發部分國安專家擔憂，過度削弱白宮內部戰略協調與決策能力，恐對美國在全球事務上的即時應變造成隱憂。