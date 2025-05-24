占哈佛外籍生20％！　中國學生取消機票、奔走求助：人生全亂了

▲中國籍學生在2024年占哈佛大學所有外籍生的五分之一。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府日前下令禁止哈佛大學（Harvard University）招收外籍學生，消息一出，許多在校的中國學生緊急取消返國機票、尋求法律諮詢，希望能設法留在美國。

根據《路透社》報導，這項禁令指控哈佛與中國共產黨有合作關係等多項問題，若不撤銷，現有外籍生恐將被迫轉學，否則將失去合法身分，而這項政策也可能擴及到其他大學。

對此，哈佛直言此舉違法，並強調學校仍「完全致力於」教育外籍學生。波士頓聯邦法院法官已於23日簽發臨時限制令，暫停此禁令兩週。

根據統計，中國留美學生人數從2019年約37萬人，已降至2024年的約27.7萬人，主因是中美兩國關係緊張、美方對部分中國學生加強審查。哈佛指出，中國籍學生在2024年占該校所有外籍生的20％。

在中國社群平台小紅書上，一名自稱就讀哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）的中國學生在23日發文表示，校方已寄信通知中國學生，正在72小時內草擬應對方案，並試圖與美國政府協商；該貼文以「哈佛難民」為標題，但文章後來遭刪除。

來自中國的24歲張姓博士生受訪時坦言，社群裡的緊張感越來越強，「大家都覺得我們是被針對的一群。」他透露，甚至有朋友提醒他若事態升溫，最好暫時搬離原住處，避免被移民執法人員（ICE）突襲逮人。

另一位正在攻讀公共衛生碩士的21歲學生張凱琪（Zhang Kaiqi）原本打包好行李，準備搭23日回國的班機，不料禁令突襲，不得不臨時取消機票，還因此失去原定在中國境內美國NGO的實習機會，「我當下真的以為是假新聞，整個人傻住了。」

▲川普日前下令禁止哈佛大學招收外籍學生。（圖／路透）

隨著禁令消息蔓延，WhatsApp上出現大量專門為外籍學生設立的法律討論群，律師建議學生「暫時不要離境，也避免搭乘國內航班」，一切以校方正式公告為準。

中國外交部回應稱，美方此舉「只會損害美國自身的形象與國際公信力」，並強調中方將「堅決維護海外學生的合法權益」。

值得一提的是，近20年來，不少中國高層官員的子女（俗稱「太子黨」）都曾在哈佛就讀，包括中國國家主席習近平的女兒習明澤。不過，隨著習近平近年來大力推動反貪腐運動，中共官員與家屬赴西方國家求學、持有海外資產的行為，已受到越來越多關注與審查。

中美關係逐漸緊張，不少中國家庭早已將目標轉向澳洲、新加坡等地。香港科技大學（HKUST）23日也宣布，願意為受影響學生提供無條件入學、簡化流程與學術支援，協助他們順利銜接學業。

在廣州擔任獨立教育顧問的艾貝爾（Pippa Ebel）則認為，雖然美國教育體系的大門未完全關上，但這波打擊恐讓更多中國家長選擇「轉向其他安全目的地」，加速原已萌芽的疑慮。

一名即將赴哈佛就讀碩士班的23歲中國學生趙同學透露，她原本打算六月初辦理簽證，現在則陷入兩難，「這真的打亂了我的人生規劃……我原本六月初就要去辦簽證，現在完全不知道該怎麼辦才好。」