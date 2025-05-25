女大生賣演唱會票慘遭詐！一連串「帳戶驗證」被騙光12萬

▲一名女大生在社群平台受演唱會門票，不料竟成詐團肥羊。（示意圖／123RF）

記者閔文昱／綜合報導

「假買家騙賣家」詐騙手法近期快速攀升，警政署165打詐儀錶板統計，今年1至4月此類案件財損金額已高達新台幣5.9億元，僅次於假投資詐騙。北部一名王姓女大學生日前在社群平台Threads張貼演唱會門票販售訊息，不料遭詐騙集團盯上，假買家謊稱透過綠界ECPay完成匯款，並以偽造的訂單連結誘導她點擊，最終慘被騙走12萬餘元。

警方分析案例，王女依指示進入假客服連結，被要求「帳戶驗證」，接著透過QR Code加入假冒銀行客服專員的LINE帳號，並進行語音通話。對方聲稱帳戶需驗證，要求她將名下銀行帳戶與iPASSMONEY資金，分別匯入多個指定帳戶，保證驗證完會全數返還。最終王女依指示匯出超過12萬元，卻遲未收到退款，驚覺遭詐後報警處理。

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刑事局指出，詐團常搭配偽造客服網頁與極仿真域名，結合語音誆騙、話術操弄，使民眾信以為真。正常金融驗證程序通常僅以1元授權並透過簡訊OTP操作，若遇需大筆匯款或提供密碼等異常指示，極可能是詐騙。

警方呼籲，民眾在網路交易時應避免私下轉帳，勿點陌生連結，遇有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以保障財務安全。