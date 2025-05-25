湖北向台青釋出6875個實習就業機會　

▲「才聚荊楚·就在湖北——2025年千崗迎台青」實習就業專場。（圖／翻攝 湖北日報）

記者任以芳／湖北武漢報導

2025年「千崗迎台青」台灣青年實習就業專場招聘活動在湖北大學舉行。活動採用「線下招聘＋直播帶崗」的方式，310家單位為台灣青年提供6875個工作機會。現場提供台青和廣大求職學生簡歷診斷、面試輔導等專業的就業指導服務。

「才聚荊楚·就在湖北——2025年千崗迎台青」實習就業專場招聘活動在湖北大學三號體育館舉行，共匯聚310家優質單位，為台灣青年與廣大求職者提供6875個實習就業崗位，涵蓋教育培訓、醫療健康、精密製造、現代物流、金融證券等領域。

《湖北日報》報導稱，中南財經政法大學2022級法學專業的林家綺，大一、大二暑期間，她分別參加2023年、2024年「才聚荊楚」台灣大學生實習交流計劃，獲得在江岸區人民法院、湖北觀築律師事務所等單位實習的機會。「每項活動都讓我有所收穫，也讓我切實感受到武漢這座城市的蓬勃發展與脈動。」

她表示，這些寶貴的實習機會，讓她深刻理解不同法律職業在司法體系中的角色與價值，也堅定了其投身法治實踐、成長為專業素養與責任擔當兼具的法律人的志向。

▲不少大陸企業對實習台灣青年印象深刻。（圖／翻攝 湖北日報）

湖北立旺食品有限公司武漢分公司的展位前已聚集了不少前來投遞簡歷的學生。「我們公司本次招聘重點是擴充銷售團隊，為業務拓展儲備人才注入新鮮血液。截至目前，我們已收到了30多份簡歷，求職者素質都很高。」該公司人力資源課課長曹穎琪介紹。

活動現場，湖北觀築律師事務所主任何新權律師動情地回憶說，去年律所開展了為期45天的法學專業暑期實習實訓活動。實習結束儀式上，十餘名台灣實習生自發準備了一份極具意義的紀念品——『和』字經緯圖。

「這一幕讓我非常感動，也更加堅定了觀築所繼續致力於推動兩岸青年交流的信心！」何新權表示，今年除了進一步豐富實習課程和活動內容外，還專門開放了一批實習律師及執業律師崗位，提供具有競爭力的薪酬待遇，歡迎台灣青年朋友們踴躍報名。

▲招募現場。（圖／翻攝 湖北日報）

活動邀請57家企事業單位到場選聘英才，招聘現場面向台灣青年和在大陸就讀的台灣學生接受實習報名，實習實訓將於今年7月正式啓動，涵蓋法律、金融、計算機、國際貿易、生物科技等眾多專業領域。

本次招聘通過湖北公共招聘網、「鄂台E家」微信公眾號和「青春湖北」影音號進行實時直播。據瞭解，自2017年實施「千崗迎台青」計劃以來，累計為台青徵集15000個實習就業崗位，舉辦8場專場招聘會、4場帶崗直播活動和2場台青實習就業座談交流會，吸引1500多位台灣青年參與就業。