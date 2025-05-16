雙軌生學經歷雙贏！勞動部助攻「畢業即就業」　9成學生順利踏入職場

▲勞動部雲嘉南分署在崑山科技大學舉辦雙軌訓練計畫結訓典禮，65位學生順利畢業進入職場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署16日上午在崑山科技大學舉行「雙軌訓練旗艦計畫」結訓暨畢業典禮，今年來自崑山科大、南台科大、中信科大與吳鳳科大等4校8系，共計65位青年完成學業與職場歷練，順利畢業。該計畫強調學用合一、產學接軌，近年參與學生就業率皆超過九成，堪稱「畢業即就業」的實踐典範。

畢業生蔡政凱來自崑山科大電機系，自小由阿嬤扶養長大，經濟壓力沉重。他分享，大學期間參與雙軌計畫，進入富強鑫精密工業實習，憑藉扎實訓練與穩定表現，不僅成功留任，更獲得公司加薪。他笑說：「畢業不失業，讓阿嬤放心了！」實習過程中，他學習跨部門溝通、團隊協作，深刻體會「邊做邊學」的力量。

另一位吳鳳科大模具工程系畢業生侯瑞仁則坦言，原本對升學興趣不高，後來選擇雙軌計畫，進入雄仁工業接受長達4年的職場訓練，現已升任模具課組長。他說：「主管把重點產品交給我，我很有成就感。」這段從學生到職場菁英的歷程，證明雙軌訓練為他鋪設了穩固的職涯基礎。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，雙軌訓練計畫採「在校學習＋企業實作」模式，參與企業包括可成科技、佳和實業、俐合奕等22家，透過制度化合作，幫助學生提前熟悉產業脈動、累積實戰經驗。勞動部未來也將持續強化青年職訓與產學合作機制，打造更多「學經歷雙收、畢業即就業」的成功案例。