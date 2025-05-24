勞僱一家親溫馨出遊！　台南移工家庭走進歷史博物館共築希望家園

▲台南市勞工局舉辦「家庭類勞僱一家親」戶外活動，移工與僱主共赴奇美工廠與台史博，氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」施政願景，台南市勞工局24日舉辦「家庭類勞僱一家親」戶外交流活動，串聯奇美食品幸福工廠與國立台灣歷史博物館，邀請看護移工、被照顧者及其家庭成員共同參與，透過營養教學與文化導覽紓壓連結情感，現場笑語連連、溫馨滿載。

活動由社團法人台灣萬人社福協會與兩大場館協力舉辦，展現跨部門、公私合力的具體成果。上午於奇美工廠安排實用的營養衛教課程，教導備餐技巧與健康知識，協助照顧者在忙碌生活中也能兼顧營養與便利，獲得參與家庭一致好評。下午轉場至台灣歷史博物館，由專業導覽員帶領走讀台灣文化脈絡，搭起移工與在地家庭的共感橋樑。透過深入淺出的解說與展示，移工們不僅了解在地歷史，更感受到文化尊重與歸屬。

本次活動特別邀請國立成功大學4位印尼籍護理系學生擔任語言志工，協助翻譯與陪伴對話，讓語言不再是隔閡，而成為理解的橋梁。勞工局長王鑫基表示，此活動是「勞僱安心計畫」一環，感謝無障礙計程車司機的大力協助，讓行動不便者也能安心參與。透過這場別具意義的戶外交流，讓更多人感受到，台南正是一座充滿關懷與希望的家園。