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台南5千職缺開放徵才！　就博會初媒率破5成

▲台南市勞工局舉辦大型就博會，提供多元服務與抽獎活動，吸引眾人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦大型就博會，提供多元服務與抽獎活動，吸引眾人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府24日在永康區南台科技大學舉辦今年第2場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，107家廠商聯合徵才，共釋出5432個職缺，吸引人潮洶湧，初步媒合成功率達52％，值得一提的是，月薪達3萬5千元以上的優質職缺佔近6成，展現台南產業升級與人才需求並進的成果。

▲台南市勞工局舉辦大型就博會，提供多元服務與抽獎活動，吸引眾人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝南台科大、榮服處、總工會及雲嘉南分署等多方單位協力籌辦本次博覽會，並特別呼籲青年求職者提高警覺、留意「防騙735原則」，避免落入詐騙陷阱。他強調：「畢業季是轉職與就業的黃金期，鼓勵年輕人勇敢投遞履歷，市府將持續打造透明、公平、安全的就業環境。」

▲台南市勞工局舉辦大型就博會，提供多元服務與抽獎活動，吸引眾人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場服務多元，包括「CPAS職業適性診斷」、「履歷健診」、「求職防騙諮詢」、「勞動法令解惑」與人氣滿點的「美髮水噹噹」造型區，提供應徵前整體形象加分；政風室更設置反貪倡廉攤位，邀民眾簽署反貪宣言並參加有獎徵答，寓教於樂。

▲台南市勞工局舉辦大型就博會，提供多元服務與抽獎活動，吸引眾人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南台科技大學校長黃能富則強調，南台積極發展AI及產業應用研究，學生與業界接軌能力強，本次活動正是學生提前接觸職場的絕佳機會。勞動力發展署副分署長許慧香也指出，市府每年舉辦4場大型就博會，是企業搶才、青年圓夢的重要平台，並提醒企業：「留才比搶才更關鍵，福利制度與職涯規劃缺一不可。」

▲台南市勞工局舉辦大型就博會，提供多元服務與抽獎活動，吸引眾人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

來自新化區的林小姐今早特地搭車前來，直說「朋友介紹來的，好險有來！」她共投遞4家履歷，期盼透過現場面談，能順利開啟新人生篇章。

▲台南市勞工局舉辦大型就博會，提供多元服務與抽獎活動，吸引眾人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局預告，下一場中型徵才活動將於6月28日在安南區南創園區舉辦，歡迎市民把握機會、早日找到理想工作。更多就業訊息可洽(06)633-0820。

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