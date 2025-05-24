曾當街曬600萬鈔票！台南奇男子又來了　這次在超市放416萬

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市北區1處超市內，驚見有416萬現金遺留，員警到場將現金送交銀行清點，依法受理登錄為拾得物妥善保管，並依規定公告。據了解，把錢留在現場的，就是先前曾以「怕錢發霉」為由，把600萬鈔票放在人行道上曬太陽，還大鬧煎餃攤販被罰款8千元，又在超商丟撒6千元現鈔的李姓男子。

▲台南北區1處超市驚見416萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，5月20日接獲獲報北區1處超市內有大筆現金遺留，員警到場將現金送交銀行清點，確認金額為416萬元，依法受理登錄為拾得物妥善保管，並依規定公告。

據了解，該筆現金疑為多次鬧上媒體版面的李姓男子所有，將進一步調查該名男子是否刻意棄置現金，並與司法機關共同釐清該行為是否涉及其他相關法令。

今年3月間有網友在永康大小事臉書社團中，分享台南永康市場旁人行道上出現600萬真鈔，整整六大疊丟在地上，路過民眾紛紛多看兩眼，不過大家都不敢撿，最後有人報警處理。丟錢在路邊的李男看到警察出現竟稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」。員警怕出事一番苦勸後，他才把錢存回銀行。

事後這名男子被網友發現，原來他就是過去到某煎餃攤位鬧場的李男。當時他在攤位購買10顆煎餃，發現其中1顆焦掉後，即返回大鬧攤販，儘管攤商願意退款，他仍舊不願罷休，連日前往鬧場。最終他也被台南地院依照社會秩序維護法，裁罰8000元。李還曾於3月31日晚間前往超商地領取包裹時，因不滿超商店員要求核對證件，竟將新台幣6000元丟撒於超商內，經員警到場處理，認有違反社會秩序維護法妨害安寧秩序規定之情形，挨罰6000元。