挑戰「看板路跑」喝苦茶　林俊憲曝：逾20位議員、老友借我位置掛

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林俊憲被外界視為綠營出戰2026台南市長選舉的熱門人選之一，近來也有不少民眾發現，地方上懸掛大量林俊憲的看板，似乎相當積極備戰黨內初選，有網友甚至以林俊憲的看板當作「酒精路跑」標的。對此，林俊憲也親自以「苦茶」代酒，實地走一遭市區，並透露，有許多看板是來自20多位議員與老朋友借他掛的。

林俊憲提到，他前幾天看到一部影片，是一群台南的年輕人在市區裡，挑戰只要看到林俊憲的看板，就得喝一杯酒，甚至不同看板要喝的數量還不同，從健康路一直走到他的服務處門口，結果，真的有人醉倒了。

林俊憲表示，既然有人實踐，身為「始作俑者」的他，若不自己走一次，實在說不過去，所以，他再次邀請這群年輕人，跟他到東區挑戰「看板路跑」，年輕人們也很熱情答應了。

不過，林俊憲坦言，因為自己沒有辦法喝酒，年輕人們便提議用苦茶代替，看看到底是喝酒還是喝苦茶比較難受？此外，他親自走這一遭，到每個掛看板的地點看看，也讓他想起每個看板的由來。

林俊憲透露，其實看板來源除了支持他的20多位議員外，其他大多是老朋友、或者以前幫忙服務過什麼事情，鄉親們便很熱情的聯繫他，要把住家或店面的樓上借給他掛。

林俊憲說，他這幾天也有看到，有些鄉親把家裡借他掛看板，出面現身說法，因為以前服務過這些鄉親，所以，鄉親們沒有把看板位置租出去，而是只借給他，真的讓他非常感謝鄉親的相挺。

此外，林俊憲強調，由於他從當議員的階段至今，20多年來，主要服務範圍都是府城區，借的人多，才會造成市區這麼密集，如果沒有人願意借他地方掛看板，那他反而真的要好好檢討服務出什麼問題了。

最後，「看板路跑」完成後，林俊憲表示，真的喝得「滿肚子苦水」，也讓他覺得要改進一下，所以，後面會把一些議員提供的看板先還回去，盡量朝市民不用每天看到那麼多次林俊憲的臉來努力。