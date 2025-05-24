相驗出爐！台南啃老男怨管太多弒父　主要刀傷「胸腹部」擇期解剖

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南23日發生弒父案件，一名49歲的趙姓男子疑似不滿75歲的父親要求他外出找工作，父子倆發生激烈口角，趙男持水果刀猛刺趙父2刀，導致其重傷不治，隨後趙男自首。今（24）日目睹全程的75歲趙母以及二兒子到場陪同相驗，刀傷在胸腹部，決定下週擇日安排解剖，據了解，鄰居也透露趙男曾抱怨父親「管太多」。

▲台南男遭兒子殺害，妻子(左二)以及二兒子(左三)到場陪同檢察官相驗。（圖／記者林東良攝）

警方調查，兇嫌趙男為家中長子，長年沒有工作在家中啃老，而趙母也失能需要人照料，趙父希望兒子幫忙分擔家中經濟，因此頻頻要求趙男外出找工作，父子倆經常為此發生口角衝突，趙男甚至還有因此毆打父親紀錄。而鄰居也透露，趙男因沒有工作，抱怨父親「管太多」。

▲台南昨傳出逆倫弒親慘案，趙男自首後遭警方帶回。（圖／記者林東良翻攝）

23日下午，父子倆再度為經濟、工作問題發生爭執，趙男氣不過，竟拿出水果刀猛地朝父親狂刺2刀，趙父當場倒臥在血泊中，趙母目睹全程，忍不住放聲尖叫、崩潰痛哭，隨後趙男自行撥打電話向台南一分局自首，稱「我殺了我爸」，警方到場將趙男上銬帶回，依殺害直系尊親屬方向偵辦。

今早上9時30分進行相驗，趙母以及二兒子到場但不願發言，檢察官相驗死者主要刀傷在胸腹部，決定下週擇日安排解剖。