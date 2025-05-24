「溫州大餛飩」開超多間　他超不解！網吵翻：2樣必吃超頂

▲溫州大餛飩評價兩極化。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多商圈都會有「溫州大餛飩」的店家，而一名網友坦言，這口味不是很愛，但為何可以開這麼多店呢？文章引發網友兩派戰翻，「居然有人說出我多年心聲」、「吃了兩次也覺得黑人問號」；也有人大推「老虎麵+鮮蝦大餛飩湯，頂啊」。另有網友解釋，「吃過4-5間，每間店的口味都不太一樣」。

一名網友在Threads表示，時常在街上看到「溫州大餛飩」的店家，由於他不愛這一味，因此好奇「為何可以開這麼多間？」

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底下網友評價兩極化，一派直呼，「吃過4-5間，每間店的口味都不太一樣」、「千萬不要點泡菜，不是台灣的清爽風，每層都是油」、「第一次在中壢吃真的嚇到，撇除阿姨很兇、湯像白開水，女友卻說還行、餛飩蠻好吃」、「吃了兩次也覺得黑人問號」、「居然有人說出我多年心聲，口感偏硬的麻醬大餛飩」、「就是被辣醬耽誤的餛飩店」、「真的很像白開水的湯，吃了一個寂寞」。

另一派則大推，「我很喜歡吃！都吃炸醬麵跟溫州抄手麵，好喜歡他們的麻醬，抄手也好大顆」、「炒年糕很好吃，下次點來吃看看」、「我很愛欸，麵條必選寬麵好吃，湯頭要看店家，有些挺鹹的，餛飩口感看個人，我是很喜歡不會太膩」、「每一家口味不一樣，有些是好吃的，但小時候超好吃、湯裡面料超多、餛飩味道也很鮮」、「只有想吃辣的時候會過去，老虎麵細麵配抄手」、「還買過冷凍鮮肉餛飩自己回家煮耶...我覺得很好吃」、「老虎麵+鮮蝦大餛飩湯，頂啊」。

也有人幫忙緩頰，「能開那麼多家代表有他的市場，口味這種東西每個人都不同，沒啥好批評的」、「現代很多人其實不太注重吃，也不太懂吃！方便能吃飽就好」。