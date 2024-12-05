餐廳Google評分越高越好？網曝攻略：「1區間」是好吃範圍

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人找餐廳，都會參考Google評價和分數，避免踩雷。最近網上就有人分享「Google Maps餐廳評價攻略」引發討論，攻略指出，好吃餐廳的範圍會落在3.9～4.4顆星，若是分數再往上反而要小心。話題吸引內行人討論，「從最低分的評價開始看就好了」、「建議多看看評論內容來篩選，畢竟每個人在乎的點都不太一樣。」

近日，Threads上一則「Google Maps餐廳評價攻略」引發熱論，當中還分成基礎攻略和高階攻略，前者指出好吃餐廳的分數會落在「3.9～4.4顆星」；若是「4.5～5星」，可能很多是因為打卡送東西才這麼高分，反而要小心篩選。至於高階攻略則是，「1星評論的內容，清一色是針對『服務』批評，幾乎沒說『難吃』：那大概率食物是好吃的。」

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話題一出，不少網友也紛紛分享自己的觀察，「直接從最低分的評價開始看就好了，篩選掉一些極端的情緒性發言，通常就是餐廳的真實情況」、「建議多看看評論內容來篩選，畢竟每個人在乎的點都不太一樣」、「台中某家一堆小強到上新聞的鍋，5000多評論4.8顆星。」

有趣的是，也有高分店家留言，「一個人佛系經營，資金有限不買廣告不業配，我都笑跟聊得來的人說，沒錢跟你們換評論。因為E人所以很愛聊天，大家也不嫌棄真實幫我推廣，一顆星評論來源真的都是說態度無敵差」、「那我們4.6怎麼辦」、「我們東西不難喝不難吃，目前開店四年，319個評價4.8顆。我是建議多看看評論內容來篩選，畢竟每個人在乎的點都不太一樣。」

還有內行補充，「看到太高分的我都會用評論的搜尋打：打卡、五星、好評、送，看有沒有評論送東西，還是有很多評論很高不是洗出來的」、「不看人數的話，你這篇根本毫無價值喔！新開的很多店都是兩位數評論5.0顆星，因為都是親朋好友給的，或是因為初期客人少，品質較穩定」、「一堆3.9以下的老店都很好吃。」