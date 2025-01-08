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娃娃機店拍片！YTR「向老闆自介」求免費玩　百萬網紅一聽笑了

▲▼夾娃娃機,零食,飲料,風潮,場主,台主,付租能力,中信房屋,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台南一名女部落客先前到手搖飲店，以幫忙宣傳為由，要求店家請65元飲料，被拒後竟上網打1星負評。此事掀起一陣討論，百萬網紅Cheap不禁想起，多年前在娃娃機店也目睹過類似情況，而YouTuber跟老闆的對話讓他至今難忘，傻眼直呼「不紅別亂蹭。」

Cheap今在臉書發文提到，台南有一位部落客，IG追蹤數799，跟店家索討65元飲料未果，給對方1星，「我幾年前去一家夾娃娃店玩，夾到一半，一個YouTuber跑進來，跟老闆說要拍攝，問能不能請他們玩，還說他有2000多訂閱。」

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一旁的他忍不住在心裡吐槽，「X...2000訂閱，我百萬訂閱還不是乖乖在這裡投10元。笑死，經營了一年799追蹤，別鬧了，你去東區、中山捷運站隨便問一個女生，IG都至少好幾萬追蹤了，網紅真的跟野狗一樣多。」

最後，Cheap有被老闆認出，對方還跟他小聊了一會兒，不過他也向老闆幽默表示，「你一定要收我錢。」

對此，網友們紛紛回應，「我家寵物的追蹤數都比他多」、「我都不好意思說我是網紅了，雖然很常在外面被認出來」、「這才是真•廉價網紅」、「請勿餵食流浪網紅」、「恥力好高」、「非等閒之輩阿」、「我也遇過」。

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