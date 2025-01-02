這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

▲李姓男子涉嫌在半年內炒作多檔股票，狠賺6000多萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

材料大廠大立高分子公司（股票代號4716）在2017年2月到8月的短短半年內，股價飆漲一倍，成交量也大幅放大，檢、調追查後發現，李姓股市作手和洪姓女友涉嫌炒股，並在2021年2月發動搜索，約談李姓股市作手和高市議員黃明太等多人到案，李男雖辯稱是因為自己信用不好，才用別人的帳戶交易，但檢方經過比對後，認為李男涉嫌炒作多家公司股票，今（2）日偵結依違反證券交易法將他起訴。

檢、調查出，大立高分子的股價於2017年1到3月間開始飆漲倍，成交量也明顯放大，調查局接獲證交所提供的資料後展開分析，發現李姓股市作手從2017年2月8日至8月18日期間，頻繁買賣大立股票，買賣成交量均占當日成交量的20%以上，大立股價也從2017年2月的12元飆漲至25元，漲幅超過1倍，期間李男共獲利6346萬元。

檢調還發現，李男在2017年3月至9月期間，也大量買進、賣出邁達康（股票代號9960）公司股票，但沒有獲利還慘賠652萬餘元。

此外，2017年3月間，為了協助三洋維士比集團董事長陳和順取得三洋紡織（股票代號1472）經營權，李男利用名下人頭證券帳戶交易，從2017年3月至2018年2月的近一年間，多次大量買進、賣出三洋紡織股票，也獲利了93萬餘元。

李男到案後否認犯行，辯稱是因為自己的信用有問題，才會用友人的帳戶進行投資，但檢察官不採信他的說詞，偵結後依違反證券交易法起訴。

至於同案被控涉案的高雄市議員黃明太，檢方已在去年6月偵結不起訴。