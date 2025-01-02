　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

▲桃園市梁姓婦人趁丈夫於2019年5月間住院病危期間，涉嫌擅自處分其遺產包括股票、存款等多達478萬餘元遭家屬提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李姓男子涉嫌在半年內炒作多檔股票，狠賺6000多萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

材料大廠大立高分子公司（股票代號4716）在2017年2月到8月的短短半年內，股價飆漲一倍，成交量也大幅放大，檢、調追查後發現，李姓股市作手和洪姓女友涉嫌炒股，並在2021年2月發動搜索，約談李姓股市作手和高市議員黃明太等多人到案，李男雖辯稱是因為自己信用不好，才用別人的帳戶交易，但檢方經過比對後，認為李男涉嫌炒作多家公司股票，今（2）日偵結依違反證券交易法將他起訴。

檢、調查出，大立高分子的股價於2017年1到3月間開始飆漲倍，成交量也明顯放大，調查局接獲證交所提供的資料後展開分析，發現李姓股市作手從2017年2月8日至8月18日期間，頻繁買賣大立股票，買賣成交量均占當日成交量的20%以上，大立股價也從2017年2月的12元飆漲至25元，漲幅超過1倍，期間李男共獲利6346萬元。

檢調還發現，李男在2017年3月至9月期間，也大量買進、賣出邁達康（股票代號9960）公司股票，但沒有獲利還慘賠652萬餘元。

此外，2017年3月間，為了協助三洋維士比集團董事長陳和順取得三洋紡織（股票代號1472）經營權，李男利用名下人頭證券帳戶交易，從2017年3月至2018年2月的近一年間，多次大量買進、賣出三洋紡織股票，也獲利了93萬餘元。

李男到案後否認犯行，辯稱是因為自己的信用有問題，才會用友人的帳戶進行投資，但檢察官不採信他的說詞，偵結後依違反證券交易法起訴。

至於同案被控涉案的高雄市議員黃明太，檢方已在去年6月偵結不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳子豪補償結果出爐
高院停審高虹安案　學者點關鍵：恐無法通過受理門檻
柯文哲案交保又抗告　「押不押」地院跟高院在吵哪樁？
快訊／0050開獎！　1／17除息
買「肯德基新品」吃到乾燥劑！
統一獅28歲投手轉戰味全龍
黃子佼一審只判8月北檢上訴　「漏了12名被害人」恐加重刑度
今年首起CO中毒亡　破門驚見女子已屍僵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空姐打鳳凰電波「臉2度灼傷」！怒告知名醫美診所　判賠金額曝

快訊／基隆火焚折屍案主嫌羈押禁見！警今午再逮一嫌

泰國龍眼乾藏大麻！越南籍移工跨境運毒還自己種　5人栽了

曾夾藏千萬毒品！「隧道茶葉烘乾機」1／6拍賣　出價就有機會

台南西港住宅1樓火警「疑電器釀禍」　2隻寵物鳥命喪火窟

黃子佼一審只判8月北檢上訴　「漏了12名被害人」恐加重刑度

八里獨居婦火災警報未疏散　破門驚見已屍僵！今年首起CO中毒亡

跨年夜放煙火燒毀保安林！台中男不知闖大禍　觸3法送辦

貨車左轉「自小客高速猛撞」　神奇支撑2秒仍側翻...畫面曝光

柯文哲自認是「暴君」　蔡壁如建議他看《秦始皇》

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

空姐打鳳凰電波「臉2度灼傷」！怒告知名醫美診所　判賠金額曝

快訊／基隆火焚折屍案主嫌羈押禁見！警今午再逮一嫌

泰國龍眼乾藏大麻！越南籍移工跨境運毒還自己種　5人栽了

曾夾藏千萬毒品！「隧道茶葉烘乾機」1／6拍賣　出價就有機會

台南西港住宅1樓火警「疑電器釀禍」　2隻寵物鳥命喪火窟

黃子佼一審只判8月北檢上訴　「漏了12名被害人」恐加重刑度

八里獨居婦火災警報未疏散　破門驚見已屍僵！今年首起CO中毒亡

跨年夜放煙火燒毀保安林！台中男不知闖大禍　觸3法送辦

貨車左轉「自小客高速猛撞」　神奇支撑2秒仍側翻...畫面曝光

柯文哲自認是「暴君」　蔡壁如建議他看《秦始皇》

東森賀成交　好運萬萬來

錄完歌謠大戰GD直接穿睡衣下班！超狂鬆弛感粉絲目擊都跪了

NBA史上第7快大三元！約基奇僅花20分16秒　最快紀錄也是他

空姐打鳳凰電波「臉2度灼傷」！怒告知名醫美診所　判賠金額曝

濟州航空機長是好人！前空姐曝「個性溫暖顧後輩」　談起他就淚崩

濟州航空宣布減少國內線、國際線執飛量　最快下周開始

12月移轉棟數月增8.2%　六都全年27.1萬棟「創11年新高」

快訊／陳子豪補償結果出爐　兄弟選擇全額900萬

拜月老別踩雷！5大必知事項要注意　小心一個錯誤害你單身更久

南投溜孩聖地！三層樓高「貨櫃疊疊樂」主塔　連接溜滑梯超級刺激

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

即／二進二出北院！柯文哲又被撤保　一早出門找律師

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

柯文哲若遭重罪羈押　5年未確定要立即釋放

即／新竹探望住院父親　柯文哲待45分鐘急離開　

即／柯文哲回家換裝　1點6分趕抵北院

民眾黨美女發言人：柯文哲真的變得好瘦　曝1事好過分

男與友走路中被勸離！竟怒追拉車門　下秒遭駕駛輾過

高虹安停止審判+聲請釋憲理由曝

獨／啦啦隊女神突失業　豆芽討200萬說話了

柯文哲二度被撤保　北院追查「7件事」避串供

即／北院預計18時第3度召開羈押庭　要柯文哲11點報到

更多熱門

相關新聞

2024抽籤股2檔中獎率破7成　三商壽本周四撥券迎考驗

2024抽籤股2檔中獎率破7成　三商壽本周四撥券迎考驗

2024年剩倒數2個交易日，證交所統計，至今年12月27日為止，共有168檔上市櫃公司為現增、上市櫃發行新股等理由提供現股抽籤，有2檔中籤率超過7成，以亞昕（5213）中籤率83.95%最高，金融股三商壽（2867）中籤率72.5%居次，由於三商壽將在本周四（1月2日）抽籤撥券，屆時能否穩住承銷價仍有待考驗。

最佳賣股時機有兩種模式？　教你股市大戶如何賣股不賣飛！

最佳賣股時機有兩種模式？　教你股市大戶如何賣股不賣飛！

60萬起步到年領250萬股息　退休教師咖啡園存股法

60萬起步到年領250萬股息　退休教師咖啡園存股法

12月消費信心連3降！股票投資跌最重　房市指標探低點

12月消費信心連3降！股票投資跌最重　房市指標探低點

BBU族群滿血復活！3檔亮燈漲停　AES-KY重返千金股

BBU族群滿血復活！3檔亮燈漲停　AES-KY重返千金股

關鍵字：

股票半年飆漲一倍炒手6346萬

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

So-net還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面