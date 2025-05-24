　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

騎腳踏車被狗撞倒！　他「下體大噴血」喪命

記者張方瑀／綜合報導

巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）日前發生一起離奇死亡意外。有一名男子在馬路上騎腳踏車時，突然撞上一隻穿越馬路的狗，當場人車倒地。結果男子放在口袋內的玻璃杯破裂，碎片割破他的大腿動脈，導致嚴重失血，送醫途中不幸身亡。

根據CM7 Brasil報導，事發時間為20日晚間7時左右，當時男子正騎腳踏車行經該路段，途中有隻狗突然衝出馬路，導致他失去平衡跌倒。意外發生瞬間，他所攜帶的玻璃杯疑似在摔倒過程中破裂，碎片刺入腿部，並割破主要動脈，引發致命性大出血。

▲▼騎腳踏車被狗撞倒！　他「下體大噴血」喪命 。（圖／翻攝自YouTube）

▲男子放在口袋內的玻璃杯破裂，碎片割破他的大腿動脈，導致嚴重失血 。（圖／翻攝自YouTube）

現場民眾目睹後立即試圖幫男子止血，同時聯繫緊急醫療人員。不過，由於傷勢過重，男子最終仍在送往醫院途中失去生命跡象。

網路上流傳的監視器畫面清楚拍下整起事故過程，包括狗隻穿越馬路、男子撞上後重摔，以及附近民眾衝上前急救的情形，令許多網友直呼太突然、太悲慘。

當地警方已將此案列為意外死亡處理，並持續釐清相關細節。死者遺體已送往當地法醫研究所（IML）進行解剖，以確認最終死因。目前警方尚未公布死者身份，也正設法聯繫其家屬。

事發地的居民對這起悲劇表達沉痛，並指出當地「流浪狗橫行」問題已久，「真的太讓人難過了，狗整天在外亂跑，沒人處理，非得出事才有人關心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「路邊都違停」他跨雙黃線遭罰900傻了：怎麼過　警方回應了
COMEBUY招牌「海神」遭註冊　被告侵權求償2300萬
新冠急竄升「3症狀最明顯」　台大醫曝：喉嚨痛到像砂紙磨
林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別
快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰
三峽車禍「現場拍片」被罵爆！　女星認錯道歉揭本意

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

iPhone將漲破11萬？　分析師示警「美國製造」代價超驚人

占哈佛外籍生20％！　中國學生取消機票、奔走求助：人生全亂了

騎腳踏車被狗撞倒！　他「下體大噴血」喪命

川普警告蘋果、三星！非美製造「恐課25%關稅」　最快6月底上路

消防逃生梯突回縮！　住戶「踩空墜樓」當場喪命

川普祭50%關稅　歐盟發警告：隨時準備捍衛利益

川普支持與日本製鐵建立夥伴關係　美鋼股價大漲24%

川普威脅蘋果歐盟關稅！美股收黑256點　台積電ADR跌2.15％

川普：我們已定好歐盟協議　50%關稅6月1日生效

南非金礦豎井發生事故　289名礦工被困地下3000米深處

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

iPhone將漲破11萬？　分析師示警「美國製造」代價超驚人

占哈佛外籍生20％！　中國學生取消機票、奔走求助：人生全亂了

騎腳踏車被狗撞倒！　他「下體大噴血」喪命

川普警告蘋果、三星！非美製造「恐課25%關稅」　最快6月底上路

消防逃生梯突回縮！　住戶「踩空墜樓」當場喪命

川普祭50%關稅　歐盟發警告：隨時準備捍衛利益

川普支持與日本製鐵建立夥伴關係　美鋼股價大漲24%

川普威脅蘋果歐盟關稅！美股收黑256點　台積電ADR跌2.15％

川普：我們已定好歐盟協議　50%關稅6月1日生效

南非金礦豎井發生事故　289名礦工被困地下3000米深處

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

「我殺了爸爸！」台南啃老男被要求找工作　發狂猛刺2刀弒父

【周焦點】日系進口休旅85萬有找　大改款TOYOTA RAV4　福斯進口旅行車

北士科神祕地主「郭氏家族」曝光！　擁地超過一半

看到哭！班導把核災學生「分到圈外」　展覽探討災難、萬物共生

單程最低799起！旅展航空優惠一次看　大阪來回9千有找

獨／世界高中擅自停招惹怒教育部　恐被「扣減獎勵補助款」

輝達傳曾看過「北士科大地主」的地　1原因落選

3外籍教練台東溪降！荷蘭男墜8m深谷「頸椎疑受創」重傷待援畫面曝

iPhone將漲破11萬？　分析師示警「美國製造」代價超驚人

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

國際熱門新聞

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

快訊／哈佛大學提告川普政府

美國法官擋下川普禁哈佛招外籍生命令

日本入境新制！2028年起須付費申請JESTA

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／日本擬取消免稅制度

快訊／德火車站發生刺傷案　至少12人傷

南太平洋馬夸里島以西發生6.1地震

川普：歐盟關稅已定好50%　6月1日起生效

川普威脅蘋果歐盟關稅　美股收黑256點

俄國體育學院校長被發現陳屍雕像中！

更多熱門

相關新聞

差點遭5郊狼分屍　浪浪獲好心人收養

差點遭5郊狼分屍　浪浪獲好心人收養

美國加州布雷亞市(Brea)一戶人家監視器拍到，一隻流浪犬在社區遭到5隻郊狼圍攻，只見飢餓的郊狼群虎視眈眈想要把狗狗分屍，然而狗狗卻為了自己的生存勇敢對戰，雙方搏鬥45分鐘後，狗狗成功把郊狼群嚇退，目前已被收容所安置。

日本飛機滑行中「輾過水泥碎片」故障！

日本飛機滑行中「輾過水泥碎片」故障！

22歲正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！

22歲正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！

陸男工地遭割斷生殖器送醫接回 醫曝：及時冷藏是關鍵　

陸男工地遭割斷生殖器送醫接回 醫曝：及時冷藏是關鍵　

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

關鍵字：

巴西腳踏車意外

讀者迴響

熱門新聞

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

快訊／伸港5730戶瞬間漆黑　號誌癱瘓

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

地球村欠百萬薪資　員工憂求助無門

快訊／哈佛大學提告川普政府

美國法官擋下川普禁哈佛招外籍生命令

社區老是遇見蛇！陸住戶驚見真相嚇壞

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷　無照就被抓2次

快訊／梅雨鋒面來襲！　北北基等4縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面