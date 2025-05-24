騎腳踏車被狗撞倒！　他「下體大噴血」喪命

記者張方瑀／綜合報導

巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）日前發生一起離奇死亡意外。有一名男子在馬路上騎腳踏車時，突然撞上一隻穿越馬路的狗，當場人車倒地。結果男子放在口袋內的玻璃杯破裂，碎片割破他的大腿動脈，導致嚴重失血，送醫途中不幸身亡。

根據CM7 Brasil報導，事發時間為20日晚間7時左右，當時男子正騎腳踏車行經該路段，途中有隻狗突然衝出馬路，導致他失去平衡跌倒。意外發生瞬間，他所攜帶的玻璃杯疑似在摔倒過程中破裂，碎片刺入腿部，並割破主要動脈，引發致命性大出血。

▲男子放在口袋內的玻璃杯破裂，碎片割破他的大腿動脈，導致嚴重失血 。（圖／翻攝自YouTube）



現場民眾目睹後立即試圖幫男子止血，同時聯繫緊急醫療人員。不過，由於傷勢過重，男子最終仍在送往醫院途中失去生命跡象。

網路上流傳的監視器畫面清楚拍下整起事故過程，包括狗隻穿越馬路、男子撞上後重摔，以及附近民眾衝上前急救的情形，令許多網友直呼太突然、太悲慘。

當地警方已將此案列為意外死亡處理，並持續釐清相關細節。死者遺體已送往當地法醫研究所（IML）進行解剖，以確認最終死因。目前警方尚未公布死者身份，也正設法聯繫其家屬。

事發地的居民對這起悲劇表達沉痛，並指出當地「流浪狗橫行」問題已久，「真的太讓人難過了，狗整天在外亂跑，沒人處理，非得出事才有人關心。」