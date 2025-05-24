川普支持與日本製鐵建立夥伴關係　美鋼股價大漲24%

▲新日本製鐵公司（Nippon Steel）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國前總統川普近日在社群平台「真實社群」（Truth Social）公開支持美國鋼鐵公司（U.S. Steel）與日本製鐵公司（Nippon Steel）建立合作夥伴關係，消息一出，美鋼股價飆漲24%。

川普在貼文中明確表示，美鋼的總部仍將設於美國賓州匹茲堡（Pittsburgh），並形容這座城市為「偉大的城市」。他進一步指出，這項合作計畫預計將為美國創造至少7萬個就業機會，同時為經濟注入約140億美元。

目前，關於這項合作案的具體條款仍未公開，兩家公司尚未對媒體的置評要求作出回應。不過，這項合作背景可追溯至2023年12月，當時美鋼與日本製鐵宣布一項金額高達149億美元的合併計畫，原本預計於2024年第3季完成。然而，前總統拜登在卸任前因國安考量介入，阻擋了這項協議。

此舉引發爭議，兩家公司隨後對拜登政府提起法律訴訟，指控其「違法干預」交易。川普本月稍早則下令重新檢視這項合併案，並指示外來投資審查委員會（CFIUS）進行調查。根據規定，CFIUS需在45天內提交調查報告並提出建議。

這項合作案能否順利推進，仍有待後續發展，但川普的支持態度已為美鋼與日本製鐵的合作計畫增添了重要助力。