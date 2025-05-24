川普華盛頓閱兵秀肌肉　美軍經典戰車與戰機齊飛

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普心心念念的軍事閱兵，終於要登場！美國陸軍證實，將於6月14日、也就是川普79歲生日當天，在首都華盛頓舉辦一場盛大的閱兵典禮，作為慶祝陸軍創立250週年的重頭戲之一，預計吸引20萬民眾觀賞，場面空前壯觀。

根據《美聯社》、《路透社》等媒體披露，閱兵式將於當地時間下午6點登場，由穿著各個時期軍服的步兵方陣領軍，每個方陣約60人，象徵美軍自1775年建軍以來所參與的歷次重要戰爭，包括獨立戰爭、南北戰爭、兩次世界大戰、韓戰、越戰、波灣戰爭以及近年在中東的反恐行動。除現役軍人外，美國各軍事學院學生也將參與其中。

此次閱兵總參與人數約6700人，將動員約150輛軍事裝備，包括28輛M1主戰坦克、28輛M2履帶式步兵戰車、28輛斯瑞克（Stryker）輪式戰車、4輛M-109自走砲，還有牽引式火砲及步兵戰鬥車等重裝備，並展示M4雪曼坦克等二戰時代經典軍備。空中則有P-51戰鬥機、B-25轟炸機、休伊UH-1、眼鏡蛇AH-1、阿帕契AH-64與奇努克CH-47直升機組成的編隊飛越國會山莊上空。

活動當天將從五角大廈出發，隊伍經由阿靈頓紀念大橋跨越波多馬克河至林肯紀念堂，接著沿憲法大道行進，最終抵達白宮橢圓草坪外接受川普檢閱。典禮壓軸則是陸軍金騎士跳傘隊從空中緩緩降落，並向總統獻上美國國旗，同時川普也將主持250名新兵的入伍儀式。

除了閱兵典禮，整日的慶祝活動內容也相當豐富，包括音樂會、NFL球員表演、健身比賽以及壯觀的煙火秀。白宮表示，此次閱兵將是2026年美國建國250週年系列活動的揭幕重點之一。

此一規模空前的閱兵是川普今年1月簽署行政命令、成立「Task Force 250」專責小組後的重要成果。陸軍官員透露，閱兵原本不在慶祝活動計畫內，但在川普的強烈建議下，兩個月前才正式納入安排。

然而，這場閱兵預計耗資高達2500萬至4500萬美元，已引發不小爭議。川普政府近來大幅裁撤聯邦公務員、壓縮預算，如今卻斥資巨款閱兵，遭到外界質疑財政調度是否妥當。

此外，由於首都基礎設施難以承受大批重型裝備，28輛M1坦克將由德州卡瓦佐斯堡以鐵路運送至馬里蘭州，再轉用卡車送抵林肯紀念堂集結。行經路線的街道轉彎處需鋪設鋼板，坦克履帶也得加裝橡膠墊，以降低對街道的損害。閱兵期間，華盛頓上空將短暫實施飛航管制。

巧合的是，適逢今年也是二戰結束80週年，中俄兩國也各自在5月與9月舉行閱兵，美中俄三大軍事強國相隔4個月接連閱兵，成為戰後首見的國際軍事展示高潮。