　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普華盛頓閱兵秀肌肉　美軍經典戰車與戰機齊飛

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普心心念念的軍事閱兵，終於要登場！美國陸軍證實，將於6月14日、也就是川普79歲生日當天，在首都華盛頓舉辦一場盛大的閱兵典禮，作為慶祝陸軍創立250週年的重頭戲之一，預計吸引20萬民眾觀賞，場面空前壯觀。

根據《美聯社》、《路透社》等媒體披露，閱兵式將於當地時間下午6點登場，由穿著各個時期軍服的步兵方陣領軍，每個方陣約60人，象徵美軍自1775年建軍以來所參與的歷次重要戰爭，包括獨立戰爭、南北戰爭、兩次世界大戰、韓戰、越戰、波灣戰爭以及近年在中東的反恐行動。除現役軍人外，美國各軍事學院學生也將參與其中。

此次閱兵總參與人數約6700人，將動員約150輛軍事裝備，包括28輛M1主戰坦克、28輛M2履帶式步兵戰車、28輛斯瑞克（Stryker）輪式戰車、4輛M-109自走砲，還有牽引式火砲及步兵戰鬥車等重裝備，並展示M4雪曼坦克等二戰時代經典軍備。空中則有P-51戰鬥機、B-25轟炸機、休伊UH-1、眼鏡蛇AH-1、阿帕契AH-64與奇努克CH-47直升機組成的編隊飛越國會山莊上空。

活動當天將從五角大廈出發，隊伍經由阿靈頓紀念大橋跨越波多馬克河至林肯紀念堂，接著沿憲法大道行進，最終抵達白宮橢圓草坪外接受川普檢閱。典禮壓軸則是陸軍金騎士跳傘隊從空中緩緩降落，並向總統獻上美國國旗，同時川普也將主持250名新兵的入伍儀式。

除了閱兵典禮，整日的慶祝活動內容也相當豐富，包括音樂會、NFL球員表演、健身比賽以及壯觀的煙火秀。白宮表示，此次閱兵將是2026年美國建國250週年系列活動的揭幕重點之一。

此一規模空前的閱兵是川普今年1月簽署行政命令、成立「Task Force 250」專責小組後的重要成果。陸軍官員透露，閱兵原本不在慶祝活動計畫內，但在川普的強烈建議下，兩個月前才正式納入安排。

然而，這場閱兵預計耗資高達2500萬至4500萬美元，已引發不小爭議。川普政府近來大幅裁撤聯邦公務員、壓縮預算，如今卻斥資巨款閱兵，遭到外界質疑財政調度是否妥當。

此外，由於首都基礎設施難以承受大批重型裝備，28輛M1坦克將由德州卡瓦佐斯堡以鐵路運送至馬里蘭州，再轉用卡車送抵林肯紀念堂集結。行經路線的街道轉彎處需鋪設鋼板，坦克履帶也得加裝橡膠墊，以降低對街道的損害。閱兵期間，華盛頓上空將短暫實施飛航管制。

巧合的是，適逢今年也是二戰結束80週年，中俄兩國也各自在5月與9月舉行閱兵，美中俄三大軍事強國相隔4個月接連閱兵，成為戰後首見的國際軍事展示高潮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電硬起來！致函美方談免稅：結果將影響亞利桑那設廠計畫
龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震波狂敲　本尊IG被神出
4部發電機組同時掛點　台電認了「很罕見」：會徹底檢討
川普禁哈佛招外籍生「52台生受影響」　教育部回應
78歲董座猛撞！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普禁哈佛招外籍生　美國法官「頒禁制令」擋下了

南太平洋發生規模6.1地震！　震央靠近馬夸里島

俄國體育學院校長被發現「陳屍雕像中」！　死因成謎

川普華盛頓閱兵秀肌肉　美軍經典戰車與戰機齊飛

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女　騎車衝海灘狩獵

OnlyFans要掰了？出售消息瘋傳　估值上看80億美元

快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

川普揚言6／1起對歐盟商品「課50％重稅」

赴日旅遊入境新規！　2028年起沒申請JESTA可能連飛機都搭不了

20歲男斬首2歲姪女　頭顱「丟池塘」！家屬目睹崩潰

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

北市重慶南路一段嚴重車禍

快訊／川普禁哈佛招外籍生　美國法官「頒禁制令」擋下了

南太平洋發生規模6.1地震！　震央靠近馬夸里島

俄國體育學院校長被發現「陳屍雕像中」！　死因成謎

川普華盛頓閱兵秀肌肉　美軍經典戰車與戰機齊飛

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女　騎車衝海灘狩獵

OnlyFans要掰了？出售消息瘋傳　估值上看80億美元

快訊／哈佛大學提告川普政府！　校長發信給師生

川普揚言6／1起對歐盟商品「課50％重稅」

赴日旅遊入境新規！　2028年起沒申請JESTA可能連飛機都搭不了

20歲男斬首2歲姪女　頭顱「丟池塘」！家屬目睹崩潰

快訊／川普禁哈佛招外籍生　美國法官「頒禁制令」擋下了

南太平洋發生規模6.1地震！　震央靠近馬夸里島

台北國際電腦展圓滿閉幕　AI加速落地、台灣展現關鍵地位

港版山姆史密斯是他！　認「在香港被貼標籤」演唱會還慘遭取消

BMW「雙門獵跑概念車」義大利古董車展亮相！帥氣＋實用全都要

被迫乞討7年！腦麻男16歲才上小學　逆轉人生考上醫學院圓夢開診所

俄國體育學院校長被發現「陳屍雕像中」！　死因成謎

《星期三》回歸！珍娜奧蒂嘉：興奮像回家　「黑暗升級」弟弟帕斯利將入學

自信心爆棚星座Top 3公開　牡羊認為「做了才會知道結果」

花蓮鏡頭君剛修好「拍下不雅畫面」！現場抓猴全被直播

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

國際熱門新聞

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

日本入境新制！2028年起須付費申請JESTA

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

快訊／哈佛大學提告川普政府

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

老司機哭哭　OnlyFans驚傳出售洽談中

即／日本擬取消免稅制度

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

川普：6／1對歐盟商品課50％重稅

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

川普華盛頓閱兵秀肌肉　美軍經典戰車與戰機齊飛

人夫不倫岳母「懷孕生子」　再婚變她繼父

1.4億標下大谷紀念球　台灣優式資本年報酬率51%

更多熱門

相關新聞

台積電談免稅！致函美方：結果將影響設廠計畫

台積電談免稅！致函美方：結果將影響設廠計畫

美國商務部近日針對半導體進口關稅政策徵求公眾意見，引發科技業界的強烈回應。台積電（TSMC）在書面陳述中表達擔憂，指出若對海外製造的晶片徵收關稅，可能導致客戶電子產品需求大幅下降，進一步影響其在美國亞利桑那州（Arizona）的1650億美元（約新台幣4.95兆元）投資計畫進度。

快訊／哈佛大學提告川普政府

快訊／哈佛大學提告川普政府

川普喊課蘋果、歐盟關稅　科技股盤前跌一片

川普喊課蘋果、歐盟關稅　科技股盤前跌一片

川普再對蘋果出招！揚言對非美製iPhone徵收重稅

川普再對蘋果出招！揚言對非美製iPhone徵收重稅

中國留學生恐被驅逐　路透：哈佛難民

中國留學生恐被驅逐　路透：哈佛難民

關鍵字：

美國閱兵川普陸軍250周年

讀者迴響

熱門新聞

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

地球村欠百萬薪資　員工憂求助無門

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

快訊／伸港5730戶瞬間漆黑　號誌癱瘓

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

日本入境新制！2028年起須付費申請JESTA

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

龍舟鼓手妹「細肩小可愛」震波狂敲　IG被神出

欠錢不踹債主下樓再敲昏　5刀捅死愛家男

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷　無照就被抓2次

台積電談免稅！致函美方：結果將影響設廠計畫

78歲董座曝車輛暴衝：踩剎車也沒用

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面