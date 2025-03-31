南投155位兒童、3位總統教育獎獲獎　縣長親自頒獎

▲南投縣舉辦兒童節模範兒童表揚大會，155位兒童和3位總統教育獎得主獲獎，圖為莊永琪。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

兒童節將屆，南投縣政府日前舉辦「114年度慶祝兒童節模範兒童表揚大會活動」，由縣長許淑華親自頒獎表揚155位模範兒童及3位南投縣總統教育獎入選學生，祝福所有孩童兒童節快樂，同時也感謝學校師長對孩子的栽培與教育。

表揚活動27日於九九峰動物樂園登場，各校師長也順便帶領學童參觀有著數十種的珍奇鳥類與動物互動區，讓他們親近自然生態、聯結環境及生命教育，承辦活動的炎峰國小則準備多項生動活潑的表演，縣議員唐曉棻、縣府教育處長王淑玲都到場肯定孩子的表現。

▲▼總統教育獎得主田萱、蘇鴻彬。

縣府指出，今年獲模範兒童表揚的學生在學業、體育、才藝等各方面都有非常傑出的表現：例如學習成績名列前茅，參與各項競賽為校爭光的南投國小張皓昕；努力自律、多才多藝的草屯國小林郁晴；孝順父母、尊敬師長、友愛同學、熱心服務的長流國小張庭熒；泰雅運射箭選拔賽榮獲第一名的力行國小古以喬；歌聲優美、品學兼優的潭南國小幸恩璇。

此外，南投縣還有3位學生入選總統教育獎：品學兼優、熱心助人的草屯國中蘇鴻彬；曾榮獲全國布農族運動會金牌獎項，努力讓自己發光發熱的「布農族神射手」旭光高中國中部田萱；超越學習障礙、展現生命韌性，被師長稱為「永不放棄拳擊手」的光華國小莊永琪，許淑華表示，3人有的在體育方面表現優異，有的則突破刻苦環境並超越自己，都值得肯定與學習。

許淑華表示，近年縣府在軟硬體上持續投資，包括課桌椅更新、班班有大屏、生生有平板等都會持續完成布建，也會大力支持學生出國及體育競賽等獎助學金，希望孩子放眼世界、打開視野，縣府也會繼續努力，給孩子更好的學習環境。