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卡巴迪成就更好的我！展望會受助生陳詩涵獲總統教育獎

▲陳詩涵在卡巴迪全國賽場上英姿煥發，攻守兼備、獲取佳績。（圖／展望會提供，下同）

▲陳詩涵在卡巴迪全國賽場上英姿煥發，攻守兼備、獲取佳績。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

堅持夢想、在運動場上奮力拚搏——這就是2025年總統教育獎得主陳詩涵同學的真實寫照。目前就讀高中的詩涵同學，憑藉對卡巴迪運動的熱愛與毅力，與校隊勇奪全縣與全國團體冠軍，並在成長過程中展現堅毅不屈的精神，感動無數人心。

詩涵從國中一年級接觸卡巴迪（觸碰性的團體競賽運動），一開始媽媽是拒絕孩子參與這麼強烈的運動，和一般家長一樣擔心孩子會受傷或是影響到課業發展。而當時只是國中生的詩涵，表達自己堅定地心態不斷與母親溝通，看到孩子這個階段成熟的成長及勇於為自己負責，也從反對轉變為支持。媽媽表示:「我會持續鼓勵詩涵，成為她最強大的後盾。」

▲陳詩涵在卡巴迪全國賽場上英姿煥發，攻守兼備、獲取佳績。（圖／展望會提供，下同）

▲陳詩涵與團隊一同參加頒獎典禮，分享榮耀時刻。

訓練過程雖然經過無數次的挫折、比賽中也有輸有贏，詩涵仍然熱愛這樣的自己；從失敗中學習調整腳步、肯定自己，獲勝時與團隊共榮。

詩涵的隊友說道：「詩涵人緣超好的！我們都很喜歡她。」在團隊眼裡的詩涵，認真練習、不斷突破自我且為團隊帶來凝聚力，是很重要的精神領袖。特別在2023年與校隊代表學校參加總統盃全國卡巴迪錦標賽，勇奪高中女子組冠軍，更讓獲得了2025年總統教育獎的肯定。詩涵回饋：「這一切的努力，贏得了更好的自己。」

▲陳詩涵在卡巴迪全國賽場上英姿煥發，攻守兼備、獲取佳績。（圖／展望會提供，下同）

▲陳詩涵訓練時身影。

在台灣世界展望會長期陪伴下，詩涵獲得助學金、物資與教育輔導等支持，得以安心就學、全心投入卡巴迪訓練。她也從中學會回饋與感恩，與同儕之間關係融洽且有默契。在展望會社工員眼中，詩涵一直是個充滿自信、友愛的孩子，相信現在及未來都能帶來更多的正向影響。

▲陳詩涵在卡巴迪全國賽場上英姿煥發，攻守兼備、獲取佳績。（圖／展望會提供，下同）

▲陳詩涵與母親參與世界展望會活動，親子關係融洽。

為幫助經濟弱勢家庭能夠順利求學、勇敢逐夢，台灣世界展望會每一份捐款，都是茁壯孩子生命的開始。讓孩子被看見、被陪伴、被支持，進而相信自己無限可能，成為未來的希望。

邀請您一同加入資助兒童的行列，支持孩子穩定就學、健康成長、勇敢追夢！愛心專線：03-8236868。
 

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