遭影射介入牙醫暴力攻擊事件　許淑華曬律師函喊告

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

日前一名22歲的周姓男子到松山區的牙醫診所洗牙，突然暴揍沈姓女牙醫，聲稱是因為治療過程中牙齒痛才突施暴行。事後該牙醫友人指出事件不單純，疑涉債務糾紛，還指涉民進黨北市議員許淑華介入協調暴力討債。對此，許淑華今澄清，本人與辦公室人員未與該案相關人有任何聯繫，對於所有不實指控，將一律報警並提告。

許淑華今表示，面對所有不實指控，她將一律報警處理並提告。她指出，日前有媒體報導，兆恩牙醫診所涉及暴力討債的案件，而該牙醫診所沈姓牙醫之友人指稱「許淑華辦公室黃小姐曾介入債務協商」且該牙醫診所多次在粉專影射本人涉入及協調暴力討債，「我要在此澄清，這完全不是事實，根本子虛烏有！」

「我強烈澄清，本人及辦公室人員未與該案當事人或相關人士有任何形式的聯繫。」許淑華表示，無論是兆恩牙醫，還是網路惡意帶風向誹謗我的任何人士，已造成社會大眾誤解，嚴重損害本人及團隊的形象與名譽。

許淑華說，就在稍早，社群網路上也出現不明人士帶風向抹黑她，「我在此強烈譴責這些散播不實指控的有心人士，我將一律報警處理與律師商討後續法律程序，以證明我與團隊的清白」。

另外，台北市北醫校友會會長林信介也透過聲明，他為台北市北醫牙醫校友會會長，有關本會會員沈姓醫師遭惡意暴力攻擊一事，本人為維護醫護人員權益像許淑華辦公室助理陳情，希望協助處理。許淑華辦公室是在19日下午接受委託了解此事。

▼遭影射介入牙醫暴力攻擊事件，台北市議員許淑華曬律師函喊告。（圖／許淑華議員辦公室提供）

