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政院大砍南投縣一般性補助35億　許淑華疾呼莫讓百姓受苦

▲南投縣長許淑華於縣議會定期會報告上半年施政成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華於縣議會定期會報告上半年施政成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

行政院撥付南投縣的一般性補助將減少35億元，迫使縣政府減緩還債進度、民生政策受到影響；縣長許淑華喊話中央，希望今年度能按照《預算法》如實、如期、如數的核發補助款，讓地方政府做好民生及地方建設，莫讓地方百姓受苦。

南投縣議會第20屆第5次定期會於22日開議，許淑華進行施政總報告表示，113年度總決算部分，歲入決算419億2821萬餘元，較預算數超收2億5113萬餘元，歲出決算378億1716萬餘元，較預算數節減34億8019萬餘元，整體財政執行穩健。

▲南投縣長許淑華於縣議會定期會報告上半年施政成果。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，上任時縣府約有91億元負債，兩年內已減債61億，原預計今年底至明年初可還清債務，並透過新的《財政劃分法》能擁有更多自由財源，可補助南投縣65歲以上長輩健保費，但前天收到中央主計總處公文，通知一般性補助大減，還債進度和相關民生政策都受影響。

許淑華說，縣府預算編列後皆按照既定計畫執行，而今年統籌分配款截至目前已短撥10億元，如今下半年再減少35億元一般性補助款，對縣府施政造成全面性衝擊，包括教育、社團、活動、農業的推動，還有鄉親關心的農路修繕等經費都須重新檢討，每個局處都得調整業務，對各鄉鎮市公所補助的自籌款也會受到影響。

許淑華認為，中央預算明年度如需調整的部分，地方可共體時艱、再行討論，但今年度要執行的工作不應受到影響，「畢竟補助減少，受苦的是地方百姓。」

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