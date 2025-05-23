瀰漫酸臭惡味！善化、新市居民怨聲載道　環保局：農地灑未熟肥

▲台南市環保局稽查人員深入善化農地，查獲異味源頭為未熟禽畜糞便。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期台南市善化、新市區多處民眾反映空氣中瀰漫不明酸臭異味，嚴重影響生活品質，環保局接獲通報後，第一時間啟動「南科異味稽查專案」，迅速查獲污染源自台19甲線旁一處農地施灑未完全腐熟的禽畜糞肥，異味隨風飄散至周邊住宅區。

環保局已責令業者翻耕覆土，後續將依《空污法》規定裁罰，強調不容任何惡臭擾民行為。

市長黃偉哲表示，部分農民為節省成本，習以使用未熟成雞糞作為肥料，不僅造成惡臭與蒼蠅孳生，更因禽類飼料常含重金屬銅鋅，恐導致土壤污染與作物品質下滑，影響深遠。市府已責成農業局聯合警察局強化稽查非法運送禽畜糞便車輛，從源頭防堵污染入侵田間，更保障消費者與居民健康。

環保局長許仁澤指出，已全面導入微型感測器、熱區地圖、無人機巡查與移動監視器等科技執法工具，大幅提升查緝效率。他也呼籲農友務必選用熟成有機堆肥，並於施肥後即時翻耕覆土，減少異味外逸。民眾如發現異味，可即時通報環保局（06）657-2813分機2222或撥打0800-066666公害陳情專線，亦可透過環境部網站反映，共同維護在地空品與生活品質。