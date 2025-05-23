快訊／高雄回收廠大火延燒釀空汙　惡臭味狂飄2地區快關窗

▲仁武恐怖火警延燒回收廠釀空汙。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市仁武區一處塑膠倉庫今（23）日上午發生火警，高雄市環保局接獲通報後，立即派遣空污應變小組到場執行監測作業。該火警現場是一家塑膠的鐵皮倉庫，起火後延燒至鄰近回收場，致產生明顯異味與煙霧。後續將依違反《空氣污染防制法》第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。

環保局指出，該塑膠倉庫疑似因管理不當引發火警，現場監測數據顯示，一氧化碳(CO)為6 ppm、FID檢測揮發性有機物為1.5 ppm，總懸浮微粒(TSP)為3.35 mg/m³。

▲▼仁武恐怖火警延燒回收廠釀空汙，惡臭味狂飄2地區快關窗。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於目前風向為偏西風，汙染物已沿風向東側傳遞，環保局提醒下風處仁武及大社等區域民眾，應提高警覺，減少戶外活動並緊閉門窗以降低暴露風險。

消防隊目前仍在現場進行佈線搶救作業，環保局將持續監控空氣品質變化。環保局呼籲業者應落實易燃物公共安全與環境管理，防範未然，降低汙染風險。

如民眾發現異味汙染或空氣品質異常情事，請撥打1999市政專線或環保局公害陳情專線07-7317600通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與空氣品質。