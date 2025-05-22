技職教育接軌AI未來　台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

▲台南市2025技職博覽會22日在中信科技大學熱鬧登場，吸引許多親師生前往體驗技職魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市技職博覽會22日於中信科技大學體育館熱鬧開幕，活動持續至24日，由副祕書長殷世熙代表市長黃偉哲出席，與教育局主任祕書陳宗暘、中信科技大學校長鄭欽哲等人共同主持揭幕儀式，現場設有近百個攤位，匯集技職校院、業界與政府資源，展現十二年國教的技職實力與未來願景，吸引親師生踴躍參與。

副祕書長殷世熙指出，AI浪潮席捲全球，技術型人才需求快速成長，技職教育是國家根基，唯有讓學生在就學期間習得專業技能，方能因應產業變局。台南自2015年舉辦技職博覽會以來，已成為國中生探索升學方向的重要平台，尤其今年再度選在中信科大辦理，場地完善舒適，有助推動師生實地體驗各職群特色，引導學生適性發展，找到未來的方向。

教育局長鄭新輝強調，每位學生學習特質不同，應鼓勵擅長實作的孩子勇於嘗試技職之路，國中會考剛落幕，正是升學選擇關鍵時刻，歡迎家長與學生一同走訪博覽會，深入了解技職課程內容。週六（24日）上午9時至12時還開放親子闖關與假日限定摸彩活動，民眾不僅能認識技職世界，還有機會將好禮帶回家。此外，教育局亦建置技職博覽會網站，整合漫畫、影片、手冊與職群介紹等資訊，提供升學參考。

教育局補充，台南在推動生成式AI與機器人教育方面走在全國前端，自編「113-116年機器人教育中程計畫」，並開發「AI智慧魔鏡」數位學習平台，去年底在日本「RoboRAVE國際機器人大賽」中更勇奪28面獎牌，表現亮眼。未來將持續深化AI與技職結合課程，為學生跨域學習與未來就業奠基，開創更多元的學習可能。