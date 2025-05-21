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川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲　白宮急滅火澄清

川普（左圖）多次公開批評泰勒絲（右圖）。（翻攝X@WhiteHouse、taylorswift IG）

▲川普（左圖）多次公開批評泰勒絲（右圖）。（翻攝X@WhiteHouse、taylorswift IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）近日再度對流行天后泰勒絲（Taylor Swift）發表爭議言論，指她「不再火辣」，惹怒一大票粉絲。對此，白宮發言人澄清，稱川普主要是針對泰勒絲的政治立場，並非外貌。

川普16日在個人社交平台Truth Social上發文：「有人注意到嗎，自從我說『我討厭泰勒絲』之後，她就不再『火辣』（HOT）了嗎？」外界普遍認為，「HOT」一詞具有雙關含義，既可能指泰勒絲不再當紅，也可能暗指外貌或吸引力，但無論如何，川普惹怒了眾多「Swifties」（泰勒絲的粉絲），許多粉絲批評，川普的言論幼稚且不尊重人，並指泰勒絲的音樂事業依然火熱，人氣絲毫未減。

對此，白宮發言人卡羅琳萊維特（Karoline Leavitt）19日回應：「川普是在談論泰勒絲的政治觀點，以及這些觀點可能如何影響美國公眾對她作品的支持。我就說到這裡。」試圖將焦點從對泰勒絲的外貌攻擊轉移到政治立場的討論上。

事實上，泰勒絲向來不支持川普，2024年9月，她在社群媒體公開支持美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選總統，並批評川普陣營使用AI生成的虛假圖片，誤導公眾以為她支持川普。此舉激怒了川普，他隨即在Truth Social上發文：「我討厭泰勒絲！」並預測她將在市場上付出代價。

此外，川普今年在超級盃期間嘲諷泰勒絲，指她在現場被他的支持者狂噓，他發文：「唯一比堪薩斯城酋長隊更難熬的夜晚就是泰勒絲，她被噓出了體育場，MAGA是不會原諒的！」

儘管川普討厭泰勒絲，但他13歲的孫女阿拉貝拉（Arabella）可是不折不扣的Swiftie。去年10月，阿拉貝拉的媽媽伊凡卡（Ivanka Trump）就帶她在邁阿密欣賞泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，去年7月阿拉貝拉過生日，伊凡卡還送她一個泰勒絲主題的生日蛋糕。


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