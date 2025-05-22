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傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：金流查得到、已啟動假扣押

▲▼ 。（圖／）

▲許多民眾自發性至現場擺放花束、點蠟燭等送別。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

新北市三峽區19日發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車衝入放學人潮，造成2名女學生及1名女騎士不幸身亡，另有多人受傷，震驚社會。事件發生後，有網友爆料指出，肇事老翁曾任職某企業財務高層，身價上看上千萬元，並質疑他可能會在事發後刻意「脫產」，引發家屬與輿論關注。

對此，新北市法制局副局長許宏仁表示，案發後市府即已委託犯罪被害人保護協會啟動「假扣押」程序，以防止加害人轉移資產。由於假扣押須經每位被害人家屬授權，因此手續需一些時間，不過這項措施可在進行筆錄前就提前處理，盡速保障被害人權益。

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針對外界關注的「脫產」疑慮，許宏仁進一步指出，若加害人明知需賠償卻刻意將存款、股票等資產轉移，恐將觸犯刑法中的損害債權罪。他強調，即使企圖脫產，金流仍可透過存摺紀錄等方式追查，強調「脫產並沒有意義」。

這起事故發生在19日下午4時許，當時正值學童下課時段。據調查，余姓老翁不僅闖入放學時段禁行的國成路，還涉嫌超速與闖紅燈，接連撞上多名用路人，導致3人死亡、12人輕重傷。肇事老翁目前仍在治療中未清醒，整起案件仍由警方持續調查中。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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