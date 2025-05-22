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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砍地方補助款遭批違法　行政院：刪減依據完全尊重國會審議權限

▲▼10日行政院會後，由發言人李慧芝、經濟部次長賴建信舉行記者會，轉述院長會中對對等關稅議題所做的裁示。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率達25%，引發地方強烈反彈。針對外界指控刪減一般性補助款有違法之虞，行政院發言人李慧芝今（22日）再度強調，行政院主計總處通知地方政府刪減一般性補助款636億，完全是依照立法院在今年1月21日三讀總預算案，以及立法院在同年3月12日否決行政院所提覆議案的結果辦理，並無違法之處。

李慧芝指出，中央政府補助地方政府的依據，不論是按照《地方制度法》第69條或是《財政收支劃分法》第30條，都明確規範中央政府具有裁量權，為了全國經濟均衡發展，「得」酌予補助地方政府。

至於新版財劃法在今年3月21日公布時，114年度中央及各地方政府的預算都已依照原版財劃法完成編列及審議，其中也包括一般性補助款的編列。而依照新版財劃法的規定，財政部應該在會計年度開始前4個月通知各地方政府被分配到的算定金額，因此實務上無法再回溯到今年適用。

李慧芝強調，本次刪減一般性補助款的依據，是完全尊重立法院審議預算的權限，行政院是按照立法院的決議自行刪減預算，與外界所提「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第12條、第13條以及第18條第3項等有關減撥、扣減、停撥等規定完全無關。

李慧芝說，且行政院主計總處去年8 月30 日就去函各縣市政府，也告知有關核定今年度中央對各市縣一般性補助款，如經立法院審議結果有所刪減，將依其審議結果配合調整。

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