女大生載妹回家遇死劫！她骨折手術醒來...媽悲曝：姊姊在殯儀館

記者鄧木卿／台中報導

台中市19歲朱姓女大學生前（21）日騎機車載就讀高中的16歲妹妹回家，途中追撞前方同校邱姓女高中生的機車，姊姊送醫搶救不治，後座的朱小妹骨折，手術順利，預計週一出院，姊妹倆生死一瞬間，據了解，朱母擔心女兒病情，隔一夜也就是（22日）才告知姊姊已在殯儀館，太平區公所人員探視時，朱母難過得哭個不停，朱小妹卻是驚嚇過度，面對關懷詢問，完全說不出話來。

▲▼太平區一對姊妹機車雙載車禍，造成1死1傷，區公所人員前往致贈急難救助金。（圖／太平區公所提供，下同）

37歲陳姓男子前天下午駕駛自小貨車行經太平區光興路1430號，要右轉進入1432巷時，發現後方有機車，陳男放緩速度，但2輛機車還是剎車不及。

朱家姊妹雙載追撞邱女的機車，人車倒地，零件四散，血流滿地，3人受傷，朱姊姊OHCA送往長安醫院救護，半小時後宣告不治。

台中女大生載妹回家遇死劫！父母跪求醫師...仍救不回愛女



長安醫院表示，朱小妹21日傍晚由119送入急診室就醫，經過檢查發現，頭部有輕微撞傷，意識清楚，嘴唇腫脹，X光顯示右上臂肱骨骨折，昨天下午已安排復位及內固定手術，今天早上精神狀況恢復良好，預計週一出院。

太平區公所主秘李愛國帶領社會課人員昨天上午就前往醫院探視，除致贈急難救助金1萬元，後續將協助申請中低收喪葬補助3萬元及醫藥費用補助。

▲▼朱姓姊姊車禍不幸身亡。（圖／民眾提供，下同）

區公所表示，朱小妹上有1個當兵的哥哥、1個姊姊，下有1個念國小的弟弟，還有外婆，父母離異，三代5人住在一起，感情深厚，如今突然少了姊姊，朱小妹驚嚇得完全說不出話。

社會局說，將協助案家申請中低收入戶微型保險意外死亡理賠最高可達30萬元，另將派社工關懷，視案家需求連結相關資源，給予家戶支持及協助。

太平警方表示，全案已移請車禍肇事鑑定委員會調查，目前陳男是關係人身份，警方呼籲，民眾騎車因保持安全間距，另開車變換車道或轉彎亦應注意後方車況，以維護用路人安全。