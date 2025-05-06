「反正你們也抓不到我」機車黑布遮牌用字挑釁　中壢警回應了

▲桃園市一輛機車雙載日前在中壢鬧區出現，車牌以黑布遮住上路挑釁警方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區日前有機車雙載出現在三光路、環西路上，車牌以黑布遮蓋「反正你們也抓不到我」，更以F開頭字眼挑釁，有網友在臉書上貼文後引發網友熱議，認為「嚴重挑釁警方耶、傷害性不大，侮辱性極強」：中壢警分局指出，已鎖定車主身分，通知到案說明，警方將依道路交通管理處罰條例，最重處汽車所有人新台幣4800元罰鍰，警方強調，民眾勿心存僥倖以身試法，警方將嚴加取締。

有網友在臉書《爆料公社》貼文，在中壢區三光路、環西路上一處紅綠燈口，一輛機車雙載車牌以黑布遮蓋，上面竟寫著「反正你們也抓不到我」，文末還以F開頭字眼挑釁；網友紛紛留言，「中壢怎麼這麼多奇葩、猴子特別多、可以這麼光明正大遮嗎？反正等出事就會抓到了….」。

中壢警分局興國派出所所長王韋力表示，針對民眾騎乘機車遮蔽車牌上路，警方第一時間即確認車主身分，並依道路交通管理處罰條例第13條，最重處汽車所有人新臺幣4800元罰鍰。

▲這輛機車車牌用黑布遮住上路，上面還有挑釁字眼。（圖／民眾提供）

此外，警方強調，根據法條明文規定，損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號，另道路交通管理處罰條例第13條：「汽車行駛有下列情形之一者，處汽車所有人新臺幣2400元以上4800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正，警方呼籲，民眾切勿心存僥倖以身試法，警方必定嚴加取締，絕不姑息。