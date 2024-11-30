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超扯！機車雙載闖五楊高架「狂飆騎20公里」　逆下交流道跑了

記者沈繼昌／桃園報導

一輛白牌機車28日深夜疑似闖入國道1號，該機車雙載從五楊高架一路南向行駛超過20公里，國道一隊警方獲報後，於中壢路段發現該機車，員警欲攔查時該機車竟逆向下中壢交流道環道入口匝道，員警基於其他用路人安全考量未實施攔查，該機車下匝道後逃逸，警方已掌握機車車號，已通知機車駕駛到案說明，並將視情節依公共危險罪函送法辦及危險駕車製單舉發，警方對於違規誤闖國道將嚴正執法，以杜絕此類違規行為。

▲一輛白牌機車於28日深夜疑似誤闖上國道一號五楊高架，機車雙載一路由林口路段南向往中壢方向行駛。（圖／翻攝自網路youtube）

▲一輛白牌機車於28日深夜疑似誤闖上國道一號五楊高架，機車雙載一路由林口路段南向往中壢方向行駛。（圖／翻攝自網路youtube）

▲一輛白牌機車於28日深夜疑似誤闖上國道一號五楊高架，機車雙載從林口路段南向行駛。（圖／翻攝自網路youtube）

▲一輛白牌機車於28日深夜疑似誤闖上國道一號五楊高架，機車雙載從林口路段南向行駛。（圖／翻攝自網路youtube）

國道一隊指出，11月28日深夜11時26分許，警方據報在國道1號五楊高架南向40公里處林口路段，有普通重型機車違規行駛內側車道，線上巡邏警網前往攔查，巡邏車於南向62.5K處發現該輛雙載機車，不料，機車發現警車出現後立即逆向下中壢交流道環道入口匝道，員警基於其他用路人安全考量未實施攔查，該機車下匝道後迅速逃逸。

警方強調，目前已掌握該機車車號，已調閱高公局監視畫面，通知機車駕駛到案說明，將視情節依公共危險罪嫌函送法辦與危險駕車製單舉發，以杜絕此類違規行為。

▲國道第一大隊分隊長陳柏安說明機車誤闖上國道一號五楊高架行為，警方已通知機車駕駛到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道第一大隊分隊長陳柏安說明機車誤闖上國道一號五楊高架行為，警方已通知機車駕駛到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方呼籲，用路人勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全，若發現有機車違規行駛國道，在保證自身安全前提下，可利用「110」或高速公路「1968」警政報案系統通報，以維護國道行車秩序與安全。

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