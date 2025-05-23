快訊／10縣市亮高溫燈號！高雄「紅色警示」恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對10縣市發布高溫警示，西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生；各地天氣高溫炎熱，今（23）日高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫資訊(紅色)

影響時間：23日白天

＊高溫紅色燈號：高雄市

＊高溫橙色36燈號：彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

＊高溫黃色燈號：新北市、嘉義市、嘉義縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，高溫炎熱，各地高溫約31到36度，新北、花東及中南部近山區易出現局部36度以上高溫，尤其高雄近山區甚至有局部38度以上極端高溫發生的機率。



資料來源：氣象署