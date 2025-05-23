罷免是合法公民權　黃暐瀚：努力「反被罷」才是唯一的路

▲媒體人黃暐瀚。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

目前已有30名藍委二階段罷免連署達標，國民黨也喊出「反惡罷」，同時採取「以罷制罷」的策略。不過，媒體人黃暐瀚昨（22日）直言，罷免是合乎憲法的公民權，他不會反對，但也不會鼓吹，他認為，根據過往罷免案的結果來看，與其「反惡罷」，努力「反被罷」才是唯一的路。

黃暐瀚提到，再過兩個月，台灣即將進入前所未有的「大罷免」投票，有不少網友問他，「罷免這麼過分，怎麼不反對？」同時，也有網友問他，「大罷免是為了救台灣，你怎麼不站出來？」。

為此，黃暐瀚說，罷免的基礎來自《憲法》第17條，選舉、罷免、創制、複決都是人民的權利，叫他「反罷免」，等於是要他「反公民權」，有這樣主張的網友，難道會「反選舉」嗎？

黃暐瀚點出，有些人認為，大罷免在罷泛藍的部分一次提35席，根本是政治惡鬥，要消滅在野黨。但他覺得這番論述的核心，不在「罷免」而在「大」，也就是一次提很多。

只是黃暐瀚不解的是，一次罷幾席才叫「大」？如果一次罷35席算「大」，那一次罷「15席」大不大？合不合理？黃暐瀚雖然認同35席確實算大，但他直言，如果把多席次罷免，直接當成「惡罷」，那連署過程偽造文書，能不能也算一種具違法性的「惡罷」？

黃暐瀚強調，他的結論是，反被罷，合理，反罷免，則大可不必，「對合法合憲的公民權，我既不會鼓吹，也絕不會反對」，被罷者應該努力論述，無愧選民託付，順利從罷免案中存活下來，才是正辦。

此外，黃暐瀚指出，2021年10月23日前立委陳柏惟被用7萬7899票罷免成功，但同一天也有7萬3433票投下「不同意」，同意罷免票數甚至比陳柏惟的當選票數11萬2千票當選，還要少了3萬5千票。

黃暐瀚說，面對這樣明顯用「少數新民意」否決「多數舊民意」的罷免，按照規定，一樣是罷免成功，總不能罷免別人的時候，叫「民主的勝利」、「人民的勝利」，現在要被罷了，就說是惡罷，就要喊冤。

黃暐瀚假設，倘若台北的吳思瑤、吳沛憶，最後也被罷掉的話，那算是惡罷？還是民主的勝利呢？其實答案就是不管惡罷、善罷，都是罷，與其「反罷免」，不如「反被罷」，「反被罷」才是眼前唯一的路。