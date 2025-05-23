反廢死、核電延役公投8/23投票　藍轟綠杯葛另兩案來不及送件

▲立法院院會日前表決反廢死公投。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團日前力推「反廢死」和「反戒嚴」二項公投，16日「反廢死」公投案在立法院表決通過，國民黨團今（23日）指出，原本國民黨提的兩項公投以及民眾黨團提出了「核電延役」、「移轉投票」二項公投，但在民進黨的議事杯葛下，「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」至今無法通過院會，確定趕不上今年公投日，所以今年藍白提的公投僅「反廢死」、「核電延役」兩案，預定將在8月23日投票。

國民黨團指出，為了守護中華民國、捍衛台灣民主價值，國民黨團提出了「反廢死」和「反戒嚴」二項公投，民眾黨團提出了「核電延役」、「移轉投票」二項公投，在民進黨的議事杯葛下，國民黨及民眾黨兩黨團共同努力下仍然通過了國民黨團的「反廢死公投」，以及民眾黨團的「核電延役公投」。

國民黨團表示，惟因民進黨團於院會以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」，未在法定最後送件日前，於立法院表決通過，無法在今年8月23日交付全民公投。

國民黨團強調，他們對民進黨害怕人民、害怕公投的作法，深感遺憾。雖然，「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」提案趕不上今年的公投，但他們仍會透過國會的把關，不讓賴清德效法南韓的尹錫悅大搞戒嚴，一定全力守護台灣民主及中道價值。

